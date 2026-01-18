【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之3－飛地書店

飛地書店。

■飛地書店

書店創辦人張潔平。

台北市萬華區中華路一段170-2號

飛地書店的沙發區。

nowherebookstore.io

飛地出版的《最後一課II》。

請告訴我們書店的小歷史。

飛地書店（下稱「飛」，本篇內容由文苑回答）：飛地書店位於西門町的巷弄裡，許多人來訪的時候，都沒想到在如此熱鬧的西門町，竟然藏了一家安靜的小書店。在同一個地理位置，之前還存在過同樣由香港人創立的電光影裡書店和意念書店。在意念書店結束營業前的最後一週，飛地書店的主人張潔平非常直覺地決定要把書店接下來，不知不覺，我們已經開了三年多了。取名為人文地理概念的「飛地」，除了代表對香港的思念情懷外，也希望能為離散於不同國家的人們，提供一個可以靠岸，同時被書本與知識包圍的安心之地。

請用一句話形容你心中的台北。

飛：台北雖然是個節奏很快的城市，在人與人看似淡淡的交流下，其實埋藏著許多人情味與值得挖掘的歷史文化。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

飛：台北每天都有太多熱鬧的事情發生，有時候在構想書店活動時，會擔心沒辦法吸引讀者到來，或被其他活動淹沒，而對講者和讀者感到抱歉。幸好每次講座活動效果都很不錯，算是一種自己想太多而帶來的困難吧。

開設獨立書店，最重要的一件事？

飛：飛地其中一個核心，是希望讓許多離散在異國的人們，可以在這片「飛地」找到家的感覺。因為有讀者，飛地才會存在。

開設書店以來，最難忘的一件事？

飛：書店是一個奇妙的場所，許多人在此相遇，不只是實體上遇見彼此，而是透過文字。飛地的角落設置了一本飛地留言冊，讓讀者們可以在上面自由書寫，或是交換彼此的故事。有時候，讀者會在留言冊裡回應對方的感受，雖然是陌生人，但在文字裡建立了緊密的關係，這本留言冊宛如跟隨著書店的脈搏，共同呼吸成長。

書店中你最喜歡的一個角落？

飛：不少客人會坐在店裡的沙發上閱讀、寫留言冊。白天時日光照進，灑落在讀書的人身上，晚上靜謐，有讀者說過，坐在這張沙發上，會有家的感覺。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

飛：飛地出版從2024年開始，策畫「最後一課」系列，收錄在離開講壇之際，學者、教師們的學思回眸；《最後一課I》在2024年11月出版，由陳健民、陳祖為、邢福增、張燦輝教授書寫；《最後一課II》在2025年11月面世，這次邀請了四位香港知識人羅永生、樊善標、許偉恒和麥高登，讓那些在課堂上被中斷的對話，在我們當下的閱讀與思考中，得以延續。「最後一課」系列是飛地排行榜的長期暢銷書！同時代表飛地的某種形狀，讓那些未完成的，能夠以不一樣的方式發酵、留存。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

飛：西門曾是舊戲院的集中地，第一家電影院「芳乃亭」在1924年座落於成都路與昆明街口，不少電影片廠、發行公司和試片室也紛紛選址在成都路和峨嵋街一帶，對電影歷史有興趣的朋友們可以來逛逛這些戲院的遺址，像是已廢棄的台北戲院；專門放映外語片、現為萬年商業大樓的國際戲院和仍保留舊式招牌的統帥戲院。逛累了，可以到西本願寺坐坐休息，欣賞日治時期建築群的美麗，最後可以繞到內江街，品嘗魚丸湯、肉粽、豬腳飯等美食。

圖片提供：飛地書店。

