藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之4－唐山書店

2026/01/18 05:30

唐山書店。唐山書店。

■唐山書店

書店主人咸菜哥。書店主人咸菜哥。

台北市大安區羅斯福路三段333巷9號B1

唐山書店的座位區。唐山書店的座位區。

tonsanbookstore.cyberbiz.co

唐山書店推薦的《槍炮、病菌與鋼鐵》。唐山書店推薦的《槍炮、病菌與鋼鐵》。

請告訴我們書店的小歷史。

唐山書店（下稱「唐」）：上世紀80年代初就成立唐山書店／唐山出版社，迄今四十三年，是台灣早期的獨立書店之一。（那個時候「獨立書店」這個名詞還沒出現呢！）

請用一句話形容你心中的台北。

唐：21世紀以來，無論是從政治、經濟、文化、科技的觀點出發，台北都是東亞最應被關注的城市。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

唐：相較於其他縣市，台北市有最高的房租，這是最困難的部分。

開設獨立書店，最重要的一件事？

唐：給一代又一代的大學生提供人文、社會科學思想的養分。

開設書店以來，最難忘的一件事？

唐：1990年野百合學運，唐山全體員工請假去參加學運，老闆只好親自顧店，那時創下最低日營業額，因為我們的顧客都跑去參加學運了，沒人來書店。

書店中你最喜歡的一個角落？

唐：書店的座位區是最好的一個角落，可以隨意自書架取下一本想看的書，徜徉一個下午，沒人會管，其樂無窮。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

唐：如果要選一本最佳伴手禮，會是《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》，這本書已暢銷二十多年，賣掉幾十版，至今仍獲讀者的喜愛。作者賈德．戴蒙從農業社會的起源說起，直到現代社會，最重要的是：第十七章認為台灣是南島民族擴張史的起點。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

唐：書店所在地的「溫羅汀文化社區」是華文世界書店最密集的地方，包括連鎖書店、二手書店、簡體書店、獨立書店等十數家。此外，還有1922年設立的總督府高等學校（今國立台灣師範大學）、1928年設立的台北帝國大學（今國立台灣大學）、自來水博物館園區、寶藏巖國際藝術村、蟾蜍山共生聚落、水源劇場等，各處都去走走，就會花上不只一日的時間了。

圖片提供：唐山書店。

