【家庭plus．徵文大拼盤】火鍋季 有禁忌

圖／豆寶

大夥兒一起吃火鍋，有些吃鍋眉角，共鍋前，最好罩子放亮些……

圖／豆寶

〈規則先講好〉變成大鍋煮 實在難接受

文／阿珍（高雄市）

火鍋是冬天裡最受歡迎的美味選擇，當眾人圍坐在一起享用火鍋時，總會有一些令人頭痛的問題產生。

其中最讓我困擾的是，有人喜歡一開始就將每一種食材大量放入鍋中，而且每一樣菜都煮得爛爛的。火鍋的美味在於食材的鮮美，卻有些人偏要將菜煮至近乎燉爛，這不僅影響了食材的風味，還讓整個鍋的湯頭變得混濁不清。每當我看到鍋裡的食材被一一毀壞，心裡便有一絲絲的無奈。

至於火鍋的配料中，我最無法忍受的便是芋頭。每次當看到有人將芋頭放入鍋中，我的心就糾結在一起，因為煮得過熟，鬆軟的芋頭不僅把整鍋湯弄得更混濁，而且芋頭的味道蓋過了其他食材的味道。

每個人的偏好和飲食習慣在火鍋中交織，在歡樂的聚餐增添了一些變數。在每次的火鍋聚會前，或許可以嘗試和大家先討論一下食材和煮食方法，這樣便能更好地享受這一鍋幸福；在品味火鍋時，也能互相理解和包容，讓每一次聚餐都成為難忘的暖心回憶。

〈衛生擺第一〉公筷母匙上桌 超怕湯裡洗筷子

文／薰依草（新北市）

我是愛鍋族成員，一年四季都嗑鍋，百鍋也不厭倦，個人涮鍋的份量剛好，餐後的霜淇淋及飲料都讓人愛不釋手。

但是，偶爾會遇到共鍋，大圓桌上熱呼呼的一大鍋，擺滿各種待煮食材。我很怕有人不用公筷，所以總是一馬當先拿好幾雙筷子放在食材上，無聲宣告請大家用公筷。

然而，也怕大家用自己的筷子去夾取煮熟的食物，所以，又很雞婆站起來，幫大夥夾菜。深恐有人不識相，把沾滿口水的筷子往大鍋裡翻攪。

曾經在非嗑鍋的餐桌上，看到有人用自己的筷子去夾湯水裡的食物，我當即不再夾取那道菜。也因此養成還沒開動，就跟服務員要公筷母匙放在每道菜肴上，且告訴大家使用公筷母匙較衛生。我無法忍受口腔細菌的交換大會，覺得衛生飲食習慣需要從小就培養。

其實非必要我盡量避免共鍋，因每個人的飲食習慣相異，我超怕吃到別人的口水，更怕看到有人咬完自己的筷子，又瞬間把那雙筷子放入鍋中，真的很惡心。

〈請先不要放〉澱粉暴擊 湯頭都毀了

文／江宜貞（新北市）

芋頭／南瓜／玉米愛好者，是火鍋桌上最溫柔卻最致命的存在。他們手上的芋頭塊、南瓜塊或玉米塊，看起來無害，甚至帶點療癒的橘黃色澱粉光芒，但只要被他輕輕一放入共鍋──整鍋的命運就被改寫。

他們往往還會面帶微笑，語氣真誠得像在分享人生哲學：「煮久一點才會甜啦！」接著就開始慢慢攪拌、細心翻動，彷彿正在打造一碗「全員共享的濃湯」。旁人眼睜睜看著原本清澈的昆布或蔬菜湯底，逐漸變得濃稠、朦朧。

更可怕的是，他們完全沒有惡意，甚至非常期待大家一起品嘗「天然濃郁」的精華。偏偏其他人想喝清湯、想涮肉的人，只能在心裡吶喊：「我原本不是點這款！」

等到芋頭開始崩解、南瓜散成金黃色的雲霧、玉米粒悄悄掉落，整鍋從火鍋變成「澱粉濃湯」。那一刻大家的表情很複雜，有點生氣又無奈，想吐槽卻又笑場，只能默默接受這場澱粉災難。

只是，下次共鍋之前，大家還是會默默提醒他：「我們先各煮各的好嗎？」

〈上演諜對諜〉放菜順序 嚴格執行

文／Kristen（桃園市）

對我們家而言，共食火鍋是一種隱性的權力鬥爭，如同一場爭奪食材的比賽。

爭奪賽裡，總會出現熱愛的火鍋與豐富食材的場景，但參賽者也有嚴重潔癖的人，而那個人，就是對於火鍋擁有許多規則與執著的弟弟。

他會要求每個人都要有一副公筷，以防萬一我們不小心把自己的筷子放進鍋子裡，我們必須全程保持緘默，就像在舉行一場不為人知的祕密會議。而上菜的順序不可違背，必須先放他熱愛的高麗菜、金針菇，再來是豆腐和芋頭，絕對不能先放肉食和海鮮，否則會破壞湯底原本的味道。

趁他去洗手間時，我負責守門把風，母親以驚人的速度把肉食和海鮮丟進鍋裡，父親則悠悠地跑到廚房裡煮冬粉，進而展現出我們的團隊合作，再用分秒必爭的方式，把牛肉和花枝迅速吃進肚子裡。

在他回來後，我們必須優雅地裝作什麼也沒有發生似的，把這場火鍋派對吃得像頂級法國料理，靜靜等待著廚師慢慢上菜。

