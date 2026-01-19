自由電子報
【藝術文化】台北當代館迎25週年 4主題展盤點過往前瞻未來

2026/01/19 05:30

當代館本身因為古蹟建築的限制，無法另闢典藏庫，而以策展行銷吸引民眾參觀。（記者凌美雪攝）當代館本身因為古蹟建築的限制，無法另闢典藏庫，而以策展行銷吸引民眾參觀。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2001年5月26日正式開幕的台北當代藝術館，今年將屆滿25週年。由於場館本身是建於1921年的古蹟，至今已超過百年，亟需進行諸如管線、結構體等細節補強，因此，決定自明（2027）年起，閉館3年進行各項修葺計畫。而在閉館前的這1年，當代館將推出相應於25年來台灣當代藝術發展的4檔主題展，計畫性地盤點過往、前瞻未來。

（記者凌美雪攝）

在回顧過往的歷程中，25年來最賣座的前3名展覽也出爐，第1名是2016年的「蜷川實花展」，累計近13萬人次參觀；第2名是2019年的「查無此人─小花計畫展」&「超音樂．異聲驅動」，約12萬人次；第3名則是剛落幕的2025年「宇宙寫生—豪華朗機工個展」，累計超過9萬人次。後兩者是台灣當代藝術家的策展，約略可見到一個現象，就是沒有典藏機制的當代館，也可憑獨到的眼光與行銷策略，吸引年輕人的目光。

（記者凌美雪翻攝）

回顧當代館的發展歷程，沒有自己的典藏品這件事，可說是國內美術館界最特別。代理館長詹話字表示，因為當代館受到古蹟的限制，建築體本身不能恣意修改或擴充，缺乏典藏空間，而且，同屬台北市文化局管轄的台北市立美術館就已有完善的典藏機制，因此，當代館走策展的方向，基本上未來也不會改變。

詹話字也親自說明閉館整修前這一年的階段性計畫，首先是1月推出25週年紀念文創商品；5月將推出25週年慶活動社群系列企畫；9月將出版當代館的古蹟繪本；11月有「閉館整修再見當代」廣場活動；12月要辦理志工展；2027年1月就正式閉館整修。

至於展覽部分，2026年將聚焦藝術團體的集體能量、新世代的數位感知、以記憶為切角的共創實驗，以及美術館的未來展望，策畫4檔主題展與1檔街區藝術計畫，並於MoCA Studio實驗展場與MoCA Video影像聚場推出10檔展覽。

2026年首檔大展「凹陷：我們的團體生活」邀請藝評人簡子傑策畫，回顧2000年後台灣當代藝術團體的生成、消散與其所留下的影響，展覽以「凹陷」做為關鍵詞，指向藝術團體在藝術史中短暫卻閃爍的存在狀態。

緊接著將於5月推出雙主題展覽，1樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」由朱峯誼策展，聚焦新世代藝術家如何運用影像與數位技術，回應個人文化經驗與對生命、宇宙的想像。2樓展區「記憶的囚徒困境」由王叡栩策畫，探討在影像、資料與敘事高度被技術化的當代，人們如何在不確定中選擇保存與遺忘。

最後一季壓軸主題展「我們將再見的地方」（暫名）由當代館展覽組策畫，從館內工作者的視角出發，以3個面向回應美術館舍在整修前夕、組織與節奏同步轉換的關鍵時刻，分別是「集體記憶與空間記憶」、「不可見的勞動」與「公共性作為實踐」，同時也向觀眾提問：「當美術館再次開放時，我們希望成為一個什麼樣的公共空間？」當代館表示，這是一份留給未來的備忘錄，也是一場在暫別之前，與彼此、與這座城市進行的溫柔對話。

