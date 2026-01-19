自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】推動舞蹈教育逾半世紀 賴秀峰獲社會教育貢獻獎

2026/01/19 05:30

【藝術文化】推動舞蹈教育逾半世紀 賴秀峰獲社會教育貢獻獎一生奉獻舞蹈的賴秀峰，獲教育部頒發社會教育貢獻獎。
（賴秀峰提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕教育部「社會教育貢獻獎」日前頒獎，中華舞蹈學會理事長賴秀峰以超過半世紀投入舞蹈教育與創作，且長年推動「舞躍大地」舞蹈創作比賽逾20年，培育無數優秀舞蹈及編舞人才，獲最高榮譽「終身奉獻獎」。

賴秀峰接受本報專訪時表示，從小習舞源於童年時期過於沉默安靜，父母決定帶她去跟蔡瑞月、江明珠老師學舞，盼望透過肢體語言為她打開世界。沒想到舞蹈從此變成她生命中無法分離的部分，「舞蹈教我專注、陪我走向世界。高中後，我獲得馬德里大學獎學金，赴西班牙學舞，修讀皇家藝術學院課程，並從配角一路跳到主角。」

自西班牙返台後，賴秀峰決定把自己的力量放進教育，從文化大學、國立台灣藝術大學等，引領著一代代舞者成長。個性溫柔的賴秀峰，教學嚴謹，用堅定讓每個細節被看見。此外，也從台灣舞蹈教育先行者李天民身上學習到深耕且傳承台灣舞蹈發展的精神，並承接其「中華民國舞蹈學會」的使命，走遍台灣推動全民舞蹈。

已超過20多年的「舞躍大地舞蹈創作比賽」，為無數台灣舞者開啟第一個舞台。賴秀峰說，此次獲獎除感謝「舞躍大地」主辦國立新竹生活美學館的推薦，也感謝多年來一起並肩推廣舞蹈運動的團隊，「謝謝教育部給我的肯定。現在的世界太快，但我始終相信，舞蹈教育不是追趕；而是透過一個動作的反覆練習，在重複裡認識自己。」賴秀峰說，「只要我還能走動，就會繼續為舞蹈奉獻。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應