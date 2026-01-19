自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國父紀念館整修期間 翠湖青少年音樂會不中斷

2026/01/19 05:30

國立國父紀念館整修期間持續以「115年國館翠湖青少年音樂會」等戶外活動串聯園區生活。圖為台北市民權國小棒棒糖樂團。（國立國父紀念館提供）國立國父紀念館整修期間持續以「115年國館翠湖青少年音樂會」等戶外活動串聯園區生活。圖為台北市民權國小棒棒糖樂團。（國立國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬的國立國父紀念館自2024年2月26日起進行大規模整修工程，館方表示，整體工程預計於2026年第4季完工，並規畫於2027年第3季重新開館。整修期間至2026年底，中山文化園區、戶外空間及國父銅像周邊仍維持正常開放。

為落實休館期間「服務不打烊、藝術不中斷」的精神，國立國父紀念館持續善用館區戶外場域，規畫推出「115年國館翠湖青少年音樂會」，邀請台北市16所具音樂教育傳統的國中、小學校社團，於翠湖畔進行共20場戶外演出，讓藝文活動在整修期間持續與市民日常生活連結。

包括民權、碧湖、民生、光復、士東、仁愛、五常、龍安、石牌、幸安國小和國語實小，以及金華、興雅、大安、敦化國中及復興實驗高級中學等校受邀參與，演出內容涵蓋管樂、弦樂、國樂及打擊樂等不同形式。

演出多安排於週六下午舉行，部分場次配合季節調整為16時開演，民眾可在湖畔散步之餘，近距離欣賞學生社團的音樂成果。翠湖青少年音樂會將一路延續至12月，暑假期間暫停演出，其餘月份持續推出節目，展現校園音樂教育在戶外公共空間中的多元樣貌。演出資訊詳詢國立國父紀念館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應