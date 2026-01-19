【藝術文化】國父紀念館整修期間 翠湖青少年音樂會不中斷

國立國父紀念館整修期間持續以「115年國館翠湖青少年音樂會」等戶外活動串聯園區生活。圖為台北市民權國小棒棒糖樂團。（國立國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬的國立國父紀念館自2024年2月26日起進行大規模整修工程，館方表示，整體工程預計於2026年第4季完工，並規畫於2027年第3季重新開館。整修期間至2026年底，中山文化園區、戶外空間及國父銅像周邊仍維持正常開放。

為落實休館期間「服務不打烊、藝術不中斷」的精神，國立國父紀念館持續善用館區戶外場域，規畫推出「115年國館翠湖青少年音樂會」，邀請台北市16所具音樂教育傳統的國中、小學校社團，於翠湖畔進行共20場戶外演出，讓藝文活動在整修期間持續與市民日常生活連結。

請繼續往下閱讀...

包括民權、碧湖、民生、光復、士東、仁愛、五常、龍安、石牌、幸安國小和國語實小，以及金華、興雅、大安、敦化國中及復興實驗高級中學等校受邀參與，演出內容涵蓋管樂、弦樂、國樂及打擊樂等不同形式。

演出多安排於週六下午舉行，部分場次配合季節調整為16時開演，民眾可在湖畔散步之餘，近距離欣賞學生社團的音樂成果。翠湖青少年音樂會將一路延續至12月，暑假期間暫停演出，其餘月份持續推出節目，展現校園音樂教育在戶外公共空間中的多元樣貌。演出資訊詳詢國立國父紀念館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法