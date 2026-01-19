【家庭plus．生活大補帖】醫護缺工 互相體諒

圖／swawa.com

最近在急診室陪伴媽媽，發現某些醫護人員已失去耐心，無論我們多溫柔和保持禮貌地詢問，仍會被無理和不耐煩地對待。但我沒有因此不悅，反而能以同理心幫忙與協助。

那天，我發現急診室的入口到洗手間的地板有十幾滴血，聽見有人抱怨護理師和清潔人員遲遲尚未來做清潔的工作。於是，我拿了垃圾袋、濕紙巾和酒精沿路擦拭與消毒，最後聽見一位護理師跟我說謝謝，因此我也很開心。當然，我知道清潔的過程中，需要謹慎小心，避免感染。

「我們想換病房。」那日，我私下向護理師解釋想更換病房的原因：隔壁病患一整天發出許多聲音，半夜他們開燈講話、家屬與看護總是大聲聊天……這些我都能體諒沒有抱怨，但早餐時間我只不過跟媽媽小聲講了幾句話，就被隔壁家屬大聲斥罵。

護理師聽完我的說明後，便答應讓我更換病房，彷彿他們早已知道對方長期發生的問題。為了表達感恩，我買了餅乾禮盒送給該樓層的醫護人員。

我在醫院照顧爸媽將近一個月，有兩次因擔憂、心疼與痛苦到淚流滿面的景況，更何況是長期在醫院的工作者，除了有病毒的感染風險，還要面對、協調和解決病患及家屬的申訴與抱怨，是多麼地艱難啊。

這個世代許多人長期處在高壓、委屈和怨氣之中，一個不小心可能就造成誤會和大爆炸了，大家若能互相體諒、溝通和幫忙，是件多麼美的事和善的循環啊。

