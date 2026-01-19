【自由副刊】 曹疏影 詩三首：白玉蘭、與友人寶藏巖望溪、明星咖啡館

◎曹疏影

．

白玉蘭

她在高速公路邊賣白玉蘭

花是掐下來的，屍骨淡而豔

她也是掐下來的，沒有車子停下來，

群山半空看這一切

真正的屍骨都在它那邊

．

與友人寶藏巖望溪

那邊一個虛虛的溪

我們望去，便是條小小的江

本地不太用「江」來講

我們便講燕山你家村外，圓圓冰湖

二十幾年前，我們都在上面跌倒過

就像這些去年才出生的鳥

在如今溪上、夜色的雲裡

撲起一陣好雪

我忘了跟你提起，五代的畫上

那雪和溪就也是不分的

要淹滅人都是一樣的

四百年前，一人出了山海關

一人浮著黑浪來這島

一人在蜀地養一缸青蓮與魚

我們今天在這站著，講講作畫

便好像給他們一個無須交匯的謎底似的

但我們為何相見，在電線與菩薩之間

．

明星咖啡館

你如何將本地的神

與本地的人 分開

將本地的人 與

本地的魚 分開

再將本地的魚 與

亞熱帶的凍 分開？

我看著眼前

從更南地方來的人

遞一枚雪花糖給他

詩到這裡就完了

人進出城隍廟

完不了呢

套娃在白瓷櫃

嚥下更遠、更小的自己

雪花咖啡

他從香港西伯利亞來

小口啜走我體內的黑

