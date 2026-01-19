自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 曹疏影 詩三首：白玉蘭、與友人寶藏巖望溪、明星咖啡館

2026/01/19 05:30

◎曹疏影◎曹疏影

◎曹疏影

白玉蘭

她在高速公路邊賣白玉蘭

花是掐下來的，屍骨淡而豔

她也是掐下來的，沒有車子停下來，

群山半空看這一切

真正的屍骨都在它那邊

與友人寶藏巖望溪

那邊一個虛虛的溪

我們望去，便是條小小的江

本地不太用「江」來講

我們便講燕山你家村外，圓圓冰湖

二十幾年前，我們都在上面跌倒過

就像這些去年才出生的鳥

在如今溪上、夜色的雲裡

撲起一陣好雪

我忘了跟你提起，五代的畫上

那雪和溪就也是不分的

要淹滅人都是一樣的

四百年前，一人出了山海關

一人浮著黑浪來這島

一人在蜀地養一缸青蓮與魚

我們今天在這站著，講講作畫

便好像給他們一個無須交匯的謎底似的

但我們為何相見，在電線與菩薩之間

明星咖啡館

你如何將本地的神

與本地的人 分開

將本地的人 與

本地的魚 分開

再將本地的魚 與

亞熱帶的凍 分開？

我看著眼前

從更南地方來的人

遞一枚雪花糖給他

詩到這裡就完了

人進出城隍廟

完不了呢

套娃在白瓷櫃

嚥下更遠、更小的自己

雪花咖啡

他從香港西伯利亞來

小口啜走我體內的黑

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應