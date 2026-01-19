限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 曹疏影 詩三首：白玉蘭、與友人寶藏巖望溪、明星咖啡館
◎曹疏影
◎曹疏影
．
白玉蘭
她在高速公路邊賣白玉蘭
花是掐下來的，屍骨淡而豔
她也是掐下來的，沒有車子停下來，
群山半空看這一切
真正的屍骨都在它那邊
．
與友人寶藏巖望溪
那邊一個虛虛的溪
我們望去，便是條小小的江
本地不太用「江」來講
我們便講燕山你家村外，圓圓冰湖
二十幾年前，我們都在上面跌倒過
就像這些去年才出生的鳥
在如今溪上、夜色的雲裡
撲起一陣好雪
我忘了跟你提起，五代的畫上
那雪和溪就也是不分的
要淹滅人都是一樣的
四百年前，一人出了山海關
一人浮著黑浪來這島
一人在蜀地養一缸青蓮與魚
我們今天在這站著，講講作畫
便好像給他們一個無須交匯的謎底似的
但我們為何相見，在電線與菩薩之間
．
明星咖啡館
你如何將本地的神
與本地的人 分開
將本地的人 與
本地的魚 分開
再將本地的魚 與
亞熱帶的凍 分開？
我看著眼前
從更南地方來的人
遞一枚雪花糖給他
詩到這裡就完了
人進出城隍廟
完不了呢
套娃在白瓷櫃
嚥下更遠、更小的自己
雪花咖啡
他從香港西伯利亞來
小口啜走我體內的黑
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應