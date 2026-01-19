【自由副刊．愛讀書】 《我愛月球》

《我愛月球》 蕭熠著，印刻出版

蕭熠（1980-）的第三部作品《我愛月球》，收錄九篇長短不一的短篇小說，故事各自獨立，但在語感與觀察角度上，形成彼此呼應的情感宇宙。作品表面多以男女關係為書寫起點，實際關注的卻是人際分際、權力流動與情感曖昧所構成的日常結構。描寫富裕夫妻的婚姻生活，作者以高度自覺的語言操作，將俗濫意象轉化為具體而富畫面感的比喻，金錢、物質與家族規矩不再只是背景設定，反倒是塑造人物行為與情感的隱形力量，場景與物件隨著人物所處的階層與環境而變化，如〈傾城〉；或以香港男女的情感互動，折射城市中的游離感，人物之間的距離感成為理解城市狀態的途徑，如〈城與塵〉。蕭熠擅長以清簡文字編織綿密心意，在渾沌與曖昧的世故中，捕捉欲望的流動與人情的摩擦，精微解剖人性灰階地帶，在微小事件中逐漸顯露裂縫，讓關係的真實樣貌慢慢浮現。小說不追求戲劇性轉折，而是透過清簡文字，將人際互動中的摩擦、退讓、期盼與妥協層層鋪展，展現作者對於都會人際網絡細膩且獨到的觀察。（細葉榕華）

