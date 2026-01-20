楊麗花「世紀初戀展」辦見面會 海內外粉絲衝傳藝宜蘭園區會偶像

陳亞蘭（右）妙語如珠，與楊麗花滿滿師徒情。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「吃飯配楊麗花」曾經是全民生活的一部分，親見楊麗花本尊更是許多粉絲夢寐以求。在台灣電視史上影響力超過30年，如今堪稱楊麗花平生最重要的展覽「世紀初戀．楊麗花」，在傳藝中心宜蘭園區登場，楊麗花不僅親自參與策展，更於昨（19）日現身園區舉辦見面會，從台灣各地甚至有海外來的粉絲，頻頻高喊「我愛你」。

文化部長李遠（右）於見面會上獻花給楊麗花。（記者凌美雪攝）

文化部長李遠說，如果問他有哪3樣東西代表台灣？他的回答是「楊麗花、歌仔戲、冬山河」，而且，「楊麗花一直在創造奇蹟」。策展人林茂賢則開玩笑形容，在台灣不認識楊麗花的應該只有偷渡客，楊麗花改變台灣最大的一件事，就是家家戶戶都把飯桌搬到客廳，「吃飯配電視」。

見面會現場播放楊麗花（右）親自為擬真人像化妝的過程。（記者凌美雪攝）

整場見面會的主軸在楊麗花與愛徒陳亞蘭的互動中呈現。陳亞蘭說，某天半夜3點，住樓上的楊麗花突然打電話問她睡了沒？然後要她上樓一起討論展覽內容，因為她為此煩惱到睡不著，心想要展覽歌仔戲傳承下來的東西，怎樣才有代表性？後來決定拿出很多壓箱寶。

楊麗花希望觀眾看展第一時間就能感覺到「楊麗花在現場」，後來想到在展覽入口設置擬真人像，楊麗花更親自為人像化妝，她說，「只有楊麗花畫楊麗花，才是楊麗花！」人像的服裝是在小巨蛋演出《薛丁山與樊梨花》時的謝幕禮服，陳亞蘭說：「那值兩百萬耶……不要拿出來，展1年妳那個衣服就報銷了。」沒想到楊麗花竟對陳亞蘭說：「拿3套出來！」於是，又加上《薛丁山與樊梨花》婚服。

楊麗花說，「我做的事情很辛苦，是一步一腳印。」陳亞蘭則說，楊麗花的辛苦，是以前算命師就算出來了，「記得早年我要帶老師去算命，她說不要，因為命運是靠自己創造。」後來真去算，得到的預言是：「妳會紅到80歲。」大家都知道，老師82歲了，但還是把老師又請出來。楊麗花則回應：「我的觀眾這麼熱心，我怎捨得放下？」還說，因為宜蘭是歌仔戲的根，在這邊辦展覽向歌仔戲致敬，是她對歌仔戲的尊重跟責任。

「世紀初戀．楊麗花」去年底在傳藝中心宜蘭園區開展，首週即破萬人參觀，且陸續有來自香港、菲律賓的花迷特地來台，親睹這個別開生面的巨星特展。林茂賢補充，楊麗花歷經各種表演平台，包括廣播歌仔戲、電影，還出過唱片，而讓她「呼風喚雨」的就是電視歌仔戲，她還特別創造出許多因應電視演出的「電視調」，對台灣歌仔戲史的影響力及傳承貢獻很大，希望透過展覽，不只認識楊麗花，也認識台灣的歌仔戲。展期將至10月25日止。

