【藝術文化】卡普松攜手布雷利 3月再譜法式浪漫之約

今年是卡普松（右）與布雷利合作25週年，兩人2025年首次在台合體，默契令樂迷讚嘆。

（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國大提琴巨擘高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）去年來台巡演3座城市，7把大提琴加1位鋼琴家，4場演出讓台灣樂迷意猶未盡。因此，主辦單位再度邀請卡普松與他的鋼琴靈魂伴侶法蘭克．布雷利（Frank Braley）再登台，共同打造極致浪漫的法式饗宴，將於3月巡演北、中、南。

被《The Telegraph》形容為「完美融合無可挑剔的品味、炙熱浪漫與沉著技術」，卡普松的琴聲總是在世界最具象徵性的地標響起。尤其2024年巴黎奧運聖火抵達巴黎市政廳時，他在廣場上以琴聲代表法國向全球致敬；隨後又在巴黎聖母院浴火重啟的歷史時刻，與兄長同台揭幕文化與希望的重生。

台灣主辦牛耳藝術表示，卡普松去年訪台時表示自己非常期待能很快再次回到台灣，尤其是與合作超過4分之1世紀的伊莉莎白金獎鋼琴家布雷利。此次兩人將攜手獻上12位作曲家的13首經典名作，打造一場21世紀的大提琴浪漫清單。卡普松說，「這次是一套非常棒的曲目，風格包羅萬象。」樂迷將任由皮亞佐拉〈華麗的探戈〉熱烈燃燒，接著穿梭在佛瑞〈西西里舞曲〉溫暖海風裡捕捉南歐光影；然後在艾爾加〈愛的禮讚〉的溫柔告白間遊走。

3月1日在台南文化中心、3日赴台中國家歌劇院、4日在台北國家音樂廳演出。此次音樂會亦有青少年1+1計畫，只要是2003年1月1日後出生者，申請通過即可享7折購票優惠，陪同者不限年齡，亦享有同等折扣。詳詢MNA牛耳藝術。

