自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】卡普松攜手布雷利 3月再譜法式浪漫之約

2026/01/20 05:30

【藝術文化】卡普松攜手布雷利 3月再譜法式浪漫之約今年是卡普松（右）與布雷利合作25週年，兩人2025年首次在台合體，默契令樂迷讚嘆。
（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國大提琴巨擘高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）去年來台巡演3座城市，7把大提琴加1位鋼琴家，4場演出讓台灣樂迷意猶未盡。因此，主辦單位再度邀請卡普松與他的鋼琴靈魂伴侶法蘭克．布雷利（Frank Braley）再登台，共同打造極致浪漫的法式饗宴，將於3月巡演北、中、南。

被《The Telegraph》形容為「完美融合無可挑剔的品味、炙熱浪漫與沉著技術」，卡普松的琴聲總是在世界最具象徵性的地標響起。尤其2024年巴黎奧運聖火抵達巴黎市政廳時，他在廣場上以琴聲代表法國向全球致敬；隨後又在巴黎聖母院浴火重啟的歷史時刻，與兄長同台揭幕文化與希望的重生。

台灣主辦牛耳藝術表示，卡普松去年訪台時表示自己非常期待能很快再次回到台灣，尤其是與合作超過4分之1世紀的伊莉莎白金獎鋼琴家布雷利。此次兩人將攜手獻上12位作曲家的13首經典名作，打造一場21世紀的大提琴浪漫清單。卡普松說，「這次是一套非常棒的曲目，風格包羅萬象。」樂迷將任由皮亞佐拉〈華麗的探戈〉熱烈燃燒，接著穿梭在佛瑞〈西西里舞曲〉溫暖海風裡捕捉南歐光影；然後在艾爾加〈愛的禮讚〉的溫柔告白間遊走。

3月1日在台南文化中心、3日赴台中國家歌劇院、4日在台北國家音樂廳演出。此次音樂會亦有青少年1+1計畫，只要是2003年1月1日後出生者，申請通過即可享7折購票優惠，陪同者不限年齡，亦享有同等折扣。詳詢MNA牛耳藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應