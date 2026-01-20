【藝術文化】松山文創園區「馬到松滿福」 打造年節民俗美學

松山文創園區2026大過馬年，於文創大街設置15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框。

（松山文創園區提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕松山文創園區即日起至3月8日展開「2026大過馬年」春節活動，今年再度攜手漢聲雜誌社，為古蹟園區換上充滿傳統民俗美學的藝術裝置。活動以「馬到松滿福」為創意核心，象徵好運圍繞與豐盈富裕。園區於多處古蹟建築結合春節美學，打造細緻且富含喜氣的氛圍裝置，邀請民眾在春節期間走訪松菸，體驗古樸的年節趣味。

五號倉庫一側的《五路進財》版畫寓意五方財源齊至。（松山文創園區提供）

在展覽配置與視覺呈現上，漢聲雜誌社將傳統美學細膩融入園區建築。從松菸大道入口進入，辦公廳舍外牆可見巨幅對聯及福字斗方，字體採用由人物、山水與植物組成的「花鳥字」，呈現近看是畫、遠看是字的視覺效果。製菸工廠則設有守護園區平安的「四大門神」，除威武形象外，更加入拙趣可愛的農民畫版本。此外，文創大街設置15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框，寓意團聚歡樂；五號倉庫一側則展出《五路進財》版畫，為遊客帶來「五方財源齊至」的招財祝福。

請繼續往下閱讀...

除了民俗藝術裝置，松菸風格店家同步推出「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展，為馬年增添繽紛色彩。來自台南的創作品牌「小貓島」以貓咪為主角，將節慶熱鬧氛圍融入插畫設計，展出包含海報、桌曆、春聯等周邊商品。展覽結合集章活動，於製菸工廠1、2樓的16座消防栓箱設置節氣貓咪圖章，即日起至3月30日止，民眾追蹤指定社群帳號即可索取集章明信片，集滿章數可兌換限量小禮物。詳詢松山文創園區官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法