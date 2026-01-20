【自由副刊．閱讀小說】 蘇筠雅／在沙漠唱歌

圖◎吳睿哲

◎蘇筠雅 圖◎吳睿哲

一

氣氛燈在牆面投出一層淺淺的水波藍，大燈已經關了，Wols站在麥克風前，我坐在他後面的那張電腦椅上。他看不到我，我看得到他；他穿外套和運動褲，一邊用力甩手臂，一邊喀拉喀拉地扭脖子。他喝了一大口水，才轉頭看我。「可以了。」他說。

「那你先，想像一片沙漠。」沒有任何經驗，我只能把心中最直覺的東西丟給他，「晚上的沙漠。」

Wols點點頭。

「你走在沙漠上，所有的人都離你很遠。」我繼續，「而你必須想辦法讓聲音到達那些人在的地方。」

OK。他說。按下播放鍵。

前奏是用合成器做成的旋律，有一點空曠，還有一點沙啞感。歌聲慢慢從耳機傳到腦袋。我想像他真的在沙漠裡唱，而我是那遙遠人群的其中一個人。在黑暗的彼端，有這樣一種旋律打進耳膜。我靜靜地聽，靜靜地思考，他唱得夠好了嗎？他的歌聲是否足夠有力量，讓我願意為了這首歌，跋涉一段距離，到達他所在的地方？

二

寫歌七年了，Wols都在幕後。他賣過幾首歌，和歌手合寫過CAMP，跟過錄音班，參與過文化部的補助案申請。他拿過半年只有十五塊錢的版稅。以前，他一收到被hold歌的消息，就會興奮地問我，「要吃什麼，我請客。」現在，他一邊切蒜頭一邊跟我說，那個誰，hold了我的歌。「只是hold而已，還沒賣。」

流行產業真難做。

上個星期，版權公司的A&R和他開會，問他要不要往幕前走？

他思考了一陣子，最後同意了。

過去寫給歌手的歌，參照Ref，為別人量身打造，力求精準又充滿想像力。如今，想以創作歌手出道，他就必須先無限逼近自己，不斷地問，我是一個怎麼樣的人，我要寫什麼樣的歌，我的宇宙長什麼樣子。每一個問題都是一條向內的隧道，每一條隧道都會遇到亂石崩塌或無底深淵，而且每一次開挖，都不可能抵達終點。

可以逼近卻不可以真正觸碰到的核，我想，自我就是這樣一種存在吧。

三

公司給他的第一項任務是拍照。每天上傳一組照片，先找到自己好看的角度。Wols請我幫忙拍，雖然說是請，但在某種程度上，我沒有拒絕的餘地。因為他就只有我而已。只有我能「每天」幫他拍。

有時候，我們在家拍，在他的工作室或在客廳。有時候，我們會到附近公園或停車場。不過偶爾，也會去比較遠的地方。

對焦，喀擦，兩張完成，我說好了。他一看，說不行，要再一次。他叫我幫他喬角度，告訴他姿勢怎麼擺。我說身體靠牆，凝望遠方。我後退幾步取景，再對焦，按快門，說好了。他看了一眼照片，結論一樣，不行。「妳自己也要動。」他說，「妳不能都站在同樣的位置。」我蹲下，起立，左轉，右轉，前後移動。手機好像旋轉木馬，他就是中間那根柱子。

成品出爐，Wols的兩道眉毛一高一低，「這張光不行，臉看起來很油。」

「這張角度不好啊，我的嘴太凸。」

「這張我看起來太凶。」

「這張，這個角度，妳怎麼會覺得好看？」

我不知道。我說。我不知道怎樣是你好看的角度。「我覺得除了閉眼睛的那幾張，你長得都一樣。」

Wols非常挫折。我自認比他更挫折。我花了三十幾分鐘，站在台北市的某個小巷子裡，蹲得兩腳痠麻，肩頸僵硬。他甚至拿了照片的Ref給我，希望拍成這樣，這種感覺。那是一張地下道的照片，一個穿大衣的男子倚牆而坐，兩腳呈荒頹地朝外張開，頭揚起。攝影師由上往下拍，拍出一種「我要頹廢到世界末日」的氛圍。

「可不可以再幫我試幾次？」

我已經不想蹲也不想移動，就站著，舉起手，按快門。最後我說，「我真的拍不出來。」

「這明明就不是我的事。」我累到講錯話。

Wols希望我幫忙，是希望我「努力幫忙」。我願意幫忙，是願意「偶爾幫一下忙」。這種認知差異導致我們拍照時氣氛很僵。我根本不想努力，對拍照一點興趣也沒有，我只想趕快拍一拍，然後去做我想做的事。

「妳這樣好自私。」他說。

我一直記得這句話。因為當下，我爆炸了。

雖然不是真心想要努力，也不是心甘情願地努力，但好歹，我也在這裡花了三十分鐘啊。我已經很努力假裝不自私了。如果看起來還是那麼自私的話，乾脆從一開始就不要幫忙好了。我一邊自暴自棄地想，一邊瞪著Wols流眼淚。

四

拍照Project告一段落，造型Project風風火火地開始了。

經朋友介紹，Wols找到一位形象塑造的造型師。造型師同時也是街舞老師。Wols順便去上了肢體開發課，他光是律動就不行，我記得他練習唱歌，身體出力的模樣，背變得有點駝，兩隻手臂在前面上下晃動，像一隻自嗨的大猩猩。

造型師要Wols嘗試許多「新的」樣子，Wols則希望能找到自己「喜歡」的樣子。他們兩個要的東西有一點不一樣。Wols每次和造型師通話，身體都是緊繃的，而且心情浮躁。造型師講話很快，Wols的語速也因此加快，他努力打斷造型師，造型師則努力把話一口氣說完。

為了能有效地和造型師溝通，Wols在IG上追蹤了一堆時尚模特，服裝品牌，穿搭網紅，一邊上班一邊滑Zara的官網，找一堆古著店或潮牌。他決定先「想清楚」自己打算走什麼路線。

「我覺得。」我盯著他的電腦，二十幾個分頁，都是模特、服飾店、穿搭教學等等，「可以直接去試穿。」

「我要先想清楚。」他堅持。

「這種事情不可能想清楚。」我說，「審美需要實戰。」

實戰的重點在於，喜歡和適合是兩回事。Wols想穿開襟衫，但那讓他變成自己不喜歡的韓系美男。他還想穿復古的燈芯絨套裝，結果像走錯時空的怪博士。畢竟他戴著一副復古的小圓框眼鏡。

某次連假，他帶著一堆衣服和造型師見面，去台中棚拍。照片出來以後，版權公司認為這些東西都太老氣了。他們以Post Malone的專輯封面為例；坐在游泳池邊緣，光著上半身，絡腮鬍和因為陽光緊鎖的眉頭。「要新。要有個人特色。你的歌要先出來。一首不夠，要寫三首，我們再來選。」

五

過年前，Wols完成了三首歌的旋律，兩首歌的編曲。其中一首，正準備錄音。

Wols的進度來到練唱Project。他把每天練唱的影片上傳到臉書社團，A&R和版權公司的老闆會去看，給建議和想法。比如，先不要做情緒，拿掉鼻音，或是，咬字太含糊，輕重音的比例要抓一下。

除此之外，Wols還請教唱功堅強的同事，他每天拿到不同的練歌菜單。從最基礎的吹泡泡和吹氣球，訓練氣流的穩定度，接著是唱音階。Wols的聲音比較薄，副歌的爆發力需要用聲音的厚度來支撐，這代表他要改變發聲的位置，原本的共鳴腔在前面，要一點一點往後移，要把喉嚨打開，發出一種低沉的，彷彿地底怪獸正在向上呼喊的渾厚，和那種底部肌肉的顫動。

每晚，睡前，我們的聊天內容都由，我不喜歡唱歌，為開頭。

他說以前，參加唱歌比賽，還沒唱完就被評審叫下台。他一直記得那種羞辱感。

六個版本的歌在手機裡，從主歌到第一遍副歌。他要我聽。我閉上眼睛，這非常考驗專注力，我要幫他從這六個版本中選一個最好的，讓他上傳到臉書社團，給版權公司的老闆看。

整整三個多星期，Wols每天吹泡泡吹氣球練歌錄歌，行程單一。他幾乎把自己關在工作室，影片裡除了聲音，還有他那跟隨節奏，手臂拖著身體的大猩猩律動。

過年前一個週末，他架起麥克風，請我幫忙配唱。

「什麼是配唱？」我問。

「就是，想辦法讓我唱好。」他說。

「你聽不出自己唱得好不好嗎？」

「所有人都聽不出自己的聲音。」

我不明白聽不出自己的聲音是什麼意思。但我依舊戴上耳機，坐好。他開啟錄音介面，看著我，叫我給他指令。

「我要給什麼指令？」

「比如說怎麼唱，在哪裡唱，唱給誰聽，或是告訴我一種情緒。」

最初，我用「情緒字眼」配唱，但效果不佳。當我說，用孤獨的心情唱，Wols便較真地問，哪一句歌詞有孤獨的感覺，或是，是哪一種孤獨？釋義沒完沒了，我呆呆地盯著他，明明是中文歌詞，他卻似乎難以理解字和字拼湊起來的句子。「不要想歌詞的意思了。什麼都不要想。你在黑暗的沙漠裡，很遼闊，周遭只剩下你和你的聲音。你要去感受自己的聲音。」

他說好，說完就開始唱。

終於。好多了。這次情緒是濃密的，歌聲是清楚的，我聽見Wols聲音中的表情。

他唱得很起勁，我就真的被拉進他所在的沙漠裡。沙漠什麼也沒有，一片荒涼，但聽見他的歌聲，朝歌傳來的方向前進，Wols就慢慢地在黑暗中，在我眼前，長出了自己真實的模樣。●

