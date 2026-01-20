自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／拿破崙不在家

2026/01/20 05:30

◎劉梓潔◎劉梓潔

◎劉梓潔

這晚，拿破侖之家（Napoleon House）發生了兩件事：一是馬拉威作家噹哥終於喝到了他夢寐以求的純威士忌。二是香港作家CH幫侍者拍去了肩上的蟑螂。

由法國建立、之後割讓給西班牙、又讓拿破崙奪回賣給美國的紐奧良，身世曲折。紐奧良的拿破崙之家（Napoleon House）不是拿破崙故居，事實上拿破崙本人沒來住過，滑鐵盧之役後，傳言他將逃往美國，當時的紐奧良市長便捐出法國區街角一戶房屋，要讓拿破崙做為居所。名字有了，人沒來，兩百年後房子還在，成了著名餐館，以道地的醃肉酸橄欖三明治與法式殖民氛圍聞名。

用餐時間經過總是人滿為患，這晚，我們在打烊前才進店，意外地平和寧靜，如進入私人宅邸。穿著燕尾服的侍者氣質非凡，即使這一長桌窮作家，每人只是點一杯飲料，他都恭敬有禮細心說明。整家餐館的儀式感都由他擔當，在他蹲下來介紹菜單時，我還忍不住偷看他是否單膝下跪。

「水，是魚喝的；啤酒，是貝比喝的。」噹哥仍在宣揚他的名言，他一直為喝不到純威士忌所苦，終於，在這兒，他喝到了沒有做成調酒、不加水不加冰的威士忌，我照樣喝盈滿水果香氣的當地啤酒。大家的話題來到各地的驅邪儀式，噹哥說馬拉威會加熱香蕉，把香蕉當暖暖包一樣在全身上下拍打，吸走邪氣――那麼那根香蕉最後還吃嗎？「吃啊！」噹哥回答。好像有點怪，但不管。

氣質侍者帶著招牌喜樂笑容，拿著刷卡機和帳夾為我們逐一個別結帳，突然，有隻蟑螂默默停在他高雅黑背心的肩線上，香港作家CH一個箭步徒手為他拍去，侍者轉頭露出「幹嘛打我」的表情，CH說：蟑螂。蟑螂像被點到名般愉悅地飛起來，侍者則像一串鞭炮被點燃，原地蹦跳旋轉搭配尖叫，倉皇逃進了後場。

大家先是淡定憋笑，在侍者退場後終於爆笑開來，坐在桌尾的我沒良心地笑彎了腰，我只是來喝個啤酒卻看了反應過激即興劇。主角消失了好一陣之後，再次揭幕登場，頭髮有點亂，但仍恭敬微笑：請問誰還沒找錢？

我低聲問身旁的香港詩人蘭：是同一人嗎？詩人答：「沒錯。只是看上去老了好幾歲。」●

■【一期一會】隔週週二見刊。

