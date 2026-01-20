自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 林文心／溫泉之神

2026/01/20 05:30

◎林文心◎林文心

◎林文心

男人告訴我，他特別著迷戲水：「不要誤會喔，我不是說按水槍那種。」他向我描述一種安靜的遊樂：輕輕地以手將水帶起，讓細弱水流從皮膚上滑過，「如果有水滴停在皮膚上面的話，還可以看見皮膚紋理。」他說溫泉是最幸福的，但大浴缸也行，只要能讓他待在溫熱的水裡，怎樣都是好的。

他面貌慈藹，但我怎樣也想不起他究竟是誰。

他說，他偏好溫度高一些，最好讓空間霧氣蒸騰。「如果這時候有人要刺殺我的話，我應該看不見凶手是誰。」通常浴池不會使人聯想到刺殺吧，我這樣想，但他呵呵地笑著。這一張臉，我怎麼會想不起來？

男人繼續說，他說泡澡以後，他也變得更喜歡自己。因為，「熱水讓我整個人都變成粉紅色的呀。」如果是上好的溫泉，還會讓皮膚變得光滑透亮。但是，大叔，你已經是一個皺皺的人了，我在心裡這樣想。而且你的膚色，要怎麼變成粉紅色的？

儘管我不斷在心中吐槽，但他的神情實在太過快樂，於是我彷彿也聞到了硫磺的氣味──「……轉乘文湖線，請在本站換車……」被捷運廣播驚醒時，那股硫磺氣味仍存在著，是哪裡來的呢？我抬頭，發現自己在身旁乘客的肩膀上留下一灘口水。

天啊對不起對不起對不起。沒事的，沒有關係。溫和的聲音傳來，我終於和乘客對上眼──噢，我心想：是那個男人。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應