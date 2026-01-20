【家庭plus．生活停看聽】跨文化綠豆湯

同樣一碗湯，可以有那麼多種版本。（圖／達志影像）

文／沐軒

那天的聚餐，意外地讓我「重新認識」了綠豆湯。

週末，朋友邀我到他家吃飯。小小的廚房裡擠滿了人，桌上放著熱騰騰的菜，笑聲此起彼落。朋友說今天有驚喜，請來一位菲律賓籍的朋友下廚。當他提到要煮「綠豆湯」時，我心裡一陣雀躍──這不就是夏天的味道嗎？

腦海裡立刻閃過童年的畫面：放學後一路衝進家門，全身汗的我看見桌上放著一碗甜綠豆湯，地瓜塊在碗裡沉沉浮浮，媽媽丟進幾顆冰塊，咔啦一聲，暑氣頓時退了一半。

那是我記憶裡最清涼、最溫柔的滋味。

然而，當那鍋「綠豆湯」端上桌時，我卻愣住了──它竟然是熱的。第一口下去，更是大吃一驚：鹹的！湯裡飄著炒過洋蔥的香氣，綠豆熬得綿綿爛爛，還有豬肉塊和香料。那滋味厚實又溫潤，與我熟悉的甜湯完全不同。「這是我們家鄉常喝的綠豆湯，」菲律賓廚師笑著說，「下雨天，媽媽一定會煮。」

一桌人面面相覷，有人偷笑、有人挑眉。我也愣了幾秒，再舀一匙送入口中──鹹味中滲出綠豆的清香，竟然在我決定再試試吃第二口時，那味道開始變得出奇地和諧。從驚訝到新鮮，味蕾像是開啟了一扇新窗。

原來，在菲律賓，綠豆湯是鹹的；而在台灣，它卻總被歸在甜品那一邊。兩種做法，都源自家常。

不同的，只是土地與習慣。我們聊起各自的「綠豆記憶」。

台灣朋友說起夏天冰鎮過的甜湯，邊笑邊搖扇；菲律賓朋友則說，家裡在雨季會熬上一鍋鹹綠豆湯，熱熱喝。聽著聽著，我突然覺得，雖然味道不同，但那份「家」的味道，其實很像。

那一晚，我學會了放下「理所當然」。

原來，同樣一碗湯，可以有那麼多種版本；同樣一種生活，也能有那麼多種風景。

吃到最後，我已經不再驚訝，只覺得心裡有滋有味的。那鹹綠豆湯不只是一碗湯，更像是一堂溫柔的文化課──教我們在味覺的驚訝中，看見理解與包容。

有時候，世界的距離，或許只隔著一匙湯的鹹與甜。

