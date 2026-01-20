自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】跨文化綠豆湯

2026/01/20 05:30

同樣一碗湯，可以有那麼多種版本。（圖／達志影像）同樣一碗湯，可以有那麼多種版本。（圖／達志影像）

文／沐軒

那天的聚餐，意外地讓我「重新認識」了綠豆湯。

週末，朋友邀我到他家吃飯。小小的廚房裡擠滿了人，桌上放著熱騰騰的菜，笑聲此起彼落。朋友說今天有驚喜，請來一位菲律賓籍的朋友下廚。當他提到要煮「綠豆湯」時，我心裡一陣雀躍──這不就是夏天的味道嗎？

腦海裡立刻閃過童年的畫面：放學後一路衝進家門，全身汗的我看見桌上放著一碗甜綠豆湯，地瓜塊在碗裡沉沉浮浮，媽媽丟進幾顆冰塊，咔啦一聲，暑氣頓時退了一半。

那是我記憶裡最清涼、最溫柔的滋味。

然而，當那鍋「綠豆湯」端上桌時，我卻愣住了──它竟然是熱的。第一口下去，更是大吃一驚：鹹的！湯裡飄著炒過洋蔥的香氣，綠豆熬得綿綿爛爛，還有豬肉塊和香料。那滋味厚實又溫潤，與我熟悉的甜湯完全不同。「這是我們家鄉常喝的綠豆湯，」菲律賓廚師笑著說，「下雨天，媽媽一定會煮。」

一桌人面面相覷，有人偷笑、有人挑眉。我也愣了幾秒，再舀一匙送入口中──鹹味中滲出綠豆的清香，竟然在我決定再試試吃第二口時，那味道開始變得出奇地和諧。從驚訝到新鮮，味蕾像是開啟了一扇新窗。

原來，在菲律賓，綠豆湯是鹹的；而在台灣，它卻總被歸在甜品那一邊。兩種做法，都源自家常。

不同的，只是土地與習慣。我們聊起各自的「綠豆記憶」。

台灣朋友說起夏天冰鎮過的甜湯，邊笑邊搖扇；菲律賓朋友則說，家裡在雨季會熬上一鍋鹹綠豆湯，熱熱喝。聽著聽著，我突然覺得，雖然味道不同，但那份「家」的味道，其實很像。

那一晚，我學會了放下「理所當然」。

原來，同樣一碗湯，可以有那麼多種版本；同樣一種生活，也能有那麼多種風景。

吃到最後，我已經不再驚訝，只覺得心裡有滋有味的。那鹹綠豆湯不只是一碗湯，更像是一堂溫柔的文化課──教我們在味覺的驚訝中，看見理解與包容。

有時候，世界的距離，或許只隔著一匙湯的鹹與甜。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應