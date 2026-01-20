自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】小小人兒塗氟記

2026/01/20 05:30

親子會客室親子會客室

文／兔霸

小小人兒以往的塗氟經驗總是鬼哭神嚎，每次帶她去牙醫診所總備感壓力。這次排在前面的兩位小哥哥、小姊姊也完美示範了「殺豬現場」，哭嚎聲此起彼落，我開始擔心等下小小人兒會接著演下集了。

我抱著她進診間，躺下後小小人兒的表情雖然看似不安，但還在可控制範圍，我握著她的手給予支持，並持續輸出鼓勵的話語。牙醫開始用紗布清潔她的牙齒，並數數字分散她的注意力，小小人兒雖然嘴巴被扳開，還是跟著數了「2」、「5」……積極爭取與牙醫互動的機會。隨後牙醫拿起牙線，這關會有明顯的異物感，小小人兒表情開始扭曲，眉頭皺了，淚珠已經在眼眶準備隨時潰堤，牙助安慰：「等下給妳代幣去投扭蛋好不好？」小小人兒對於「投錢錢轉轉」的渴望，還是讓她擠出委屈的一聲「好」。整個塗氟過程，在眾人哄著之中順利結束，有掉眼淚，但不多，而且沒有崩潰，感謝天，感謝地。之後就是她開心拿著硬幣去轉扭蛋。

時間是最神奇的魔法，將一個無法溝通的小肉團轉變成兩歲懵懵懂懂的小小孩，她理解事情，懂得控制，往往在我還沒會意到的時候，給我出其不意的驚喜，小小人兒今天的表現讓我真的好意外，也好為她驕傲。照顧孩子是相當勞心耗神的，往往顧不得那麼多細節，但卻是細節的堆疊成熟了一個孩子。小孩會長大，會把時間還給你，願在我們彼此有限相處的時空，更沉浸專注地陪伴她。

