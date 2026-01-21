【藝術文化】FOCASA《幾米男孩》走出帳篷 2026國內外巡演40場

林懷民（2排左3）與FOCASA團隊合影。

〔記者凌美雪／台北報導〕FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》，去年推出便備受歡迎，場場完售，讓重出江湖首次執導馬戲的林懷民大感欣慰，昨（20）日陪同FOCASA成員宣告2026年的巡演計畫，林懷民開心地聊起為這個作品意外學得的生活經驗，以及因為馬戲演出，讓他遇到這輩子最愛的觀眾。

原來林懷民為《幾米男孩的100次勇敢》尋找服裝道具時，發現有許多特別的顏色比如主角服裝的黃，以及盲女的紅色背袋等，看起來以為很好買到，其實不容易，有人告訴他可以上網尋找，他才一步步學會網購，「所以韓國貨有什麼？我開始略略知道一點點。」

《幾米男孩的100次勇敢》2026年計畫走出帳篷，將表演擴散到更多城市。

林懷民還透露自己曾經意外成為信用卡盜刷的詐騙受害者，讓眾人大為吃驚。他說，在去高雄的帳篷之前，看到信用卡帳單上有一筆錢是他沒刷過的，就是被盜刷，他趕快去問人怎麼辦？他笑說，「別人不會的事，我略知一二，別人會的，我統統都不行。」

還有1件讓林懷民特別感動的事，就是當作品在台南首演期間，聽到一個歐吉桑用台語喊出：「X～水啦！」，他竟秒爆淚，他說，跟FOCASA在一起，「遇到了我這輩子最愛的觀眾。」就像是在街上走的普羅大眾給出了一個最好的舞評，「可以看得出來，大家的表演真的帶給觀眾快樂。」這跟從前他獲得《紐約時報》等國際媒體的稱讚，完全是不同的心情。

林懷民說，他一直想做一個作品，讓每個人都看得懂，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加、可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想。而《幾米男孩的100次勇敢》，就是關於勇氣與夢想的馬戲，主角「幾米男孩」在小丑的鼓勵下，努力成長。在他難過時，盲女安慰、鼓勵他：「不要害怕！」等到他克服恐懼，爬上10張椅子疊起的高塔時，觀眾為他鼓掌、歡呼。

這個夢想將於今年從國內拓展到國外，FOCASA團長林智偉表示，2026年計畫走出帳篷，將表演擴散到更多城市，海內外巡演預計40場演出，總計8萬席次，將自農曆過年在台中揭開序幕，接著於3月前進香港，7月台北北藝中心、8月台北城市舞台，10月澎湖、台南及雲林，11月高雄。

首波將在台中文心森林公園，打造一座限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶等跨界交融的「文化嘉年華」，於大年初三至初五（2/19至2/21）及228連假（2/27-3/1）在圓滿劇場上演，詳詢 TixFun及Klook售票系統。

