藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第2屆兒童布袋戲劇本創作徵選頒獎 特、優選8月兒童戲曲藝術節首演

2026/01/21 05:30

傳藝中心主任陳悅宜（中）與第2屆兒童布袋戲劇本創作徵選入選者陳昶旭（左起）、鄭玉姍、蘇恆毅、張庭瑜、李俊寬、黃子建合影。（傳藝中心提供）傳藝中心主任陳悅宜（中）與第2屆兒童布袋戲劇本創作徵選入選者陳昶旭（左起）、鄭玉姍、蘇恆毅、張庭瑜、李俊寬、黃子建合影。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕傳藝中心昨（20）日於台灣戲曲中心小舞台舉辦第2屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，本屆選出6部得獎作品與創作者，特優得主張庭瑜，優選李俊寬、黃子建，佳作陳昶旭、鄭玉姍、蘇恆毅，並同步公布後續製作與演出規畫。

傳藝中心主任陳悅宜表示，「兒童布袋戲創作推廣計畫」從劇本徵選延伸至製作媒合與創作陪伴，鼓勵創作者與劇團跳脫既有經驗，建立新的合作關係，為傳統布袋戲找到與當代孩子對話的方式。她指出，只要持續創作出孩子喜歡看、看得懂的故事，這些作品就能成為孩子成長過程中的文化記憶，讓傳統藝術自然傳承。

昨日同步公布劇本與劇團媒合結果。特優作品張庭瑜《巨人阿里》翻新阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說，探討親子溝通與反霸凌主題，將由五洲勝義閣掌中劇團製作；優選作品李俊寬《阮是天頂上光的星》描繪自閉症兒童學習布袋戲的故事，由昇平五洲園製作；黃子建《龜山夫人氣甲衝煙矣！》結合宜蘭龜山島傳說與風土歷史，由雷音劇坊製作。3部作品預計於今年8月在台灣戲曲中心舉行首屆「兒童戲曲藝術節」售票首演，同時，首屆特優作品《小虎的實習歷險記》也將以改版形式再度登台。

