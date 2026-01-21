自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 周先陌／一隻鍬形蟲的還原

2026/01/21 05:30

◎周先陌◎周先陌

◎周先陌

小小的死亡，小小的輾壓。

抬起右鞋，看牠兩隻角──被踩爛了

更扁更大，卻不再具有寓意

小小的悲憫。

媽跟我說用剪刀要小心。小小的剪刀，媽說

我再偷穿裙子，有天就會有人把我的雞雞剪掉

小小的殘殺。

用鞋底摩擦行人磚，把牠的屍體刮下

氣象預報指出下午是好天氣，太陽即將

曬牠爛掉的硬殼，抵擋不住死亡，比死亡更擋不住

我隨意的經過

風吹過人行道，雨中的落葉都是蟲翅

風鑽入綠色裡笑

手機軟體顯示公車就要到來

鍬形蟲站起毛軟的兩隻腳，在我身邊膨脹

雙手環抱，歎氣，阻擋了北面來的雨

沒有天使，牠變了形的巨角在風中嘻鬧

「可惜，本來想把你剪掉。」

我拉緊凹陷的褲襠，抬頭

只見牠眼中的慈祥是那麼

小小。

