自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 徐鉦儒／午夜徘徊

2026/01/21 05:30

◎徐鉦儒◎徐鉦儒

◎徐鉦儒

夜晚，他像孤魂野鬼一樣走在渺無人煙的寧靜街道。

他停下腳步，看著路口閃爍的紅綠燈。即使街道空無一人，那紅色的光依舊規律地跳動。他想起剛剛出門前讀到的，韋伯所說的「理性化」，一種不需要靈魂參與，也能完美運作的秩序。

他想起自己白天的工作。行政流程像一條冰冷的傳送帶，將他的美感、他的掙扎、他對美的幻想，通通攪碎成標準化的公文往返。他只是那個龐大體制中，隨時可以被替換的一顆齒輪。

這街道寧靜得令人窒息。世界對他曾經是充滿神祕與魔法的；但現在，所有無法被計算的、無法被格式化的事物，都被一部理性的巨輪粉碎。

在那個瞬間，他感到一種悲劇性的自由。既然他注定要活在韋伯所預言的「鐵籠」裡，既然他無法逃離這繁瑣行政與冷酷邏輯交織成的網絡，那麼，唯一的反抗或許就是這種深夜裡、無效率、無產值的徘徊。

他抬起頭，望向路燈照不到的黑暗深處。他在那裡看見了一個幻影，在理性的廢墟中，兀自燃燒著瘋狂而絕美的一點火星。他知道，明天太陽升起時，他依然要回到那個充滿程序與表格的世界。

但他此刻的行走，是對這冰冷世界的最後一絲溫柔的叛逆。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應