【家庭plus．生活停看聽】市話不能缺 以防萬一

圖／達志影像

文／韋韋

有人家裡只有手機門號而沒有市話，我家就有保留市話，為的是讓南部無手機的爸媽打我們的手機號碼，沒人接時，可以打市話找我們。深夜後手機會關靜音，怕有緊急事件找我們沒聽到，這時市話就會響起。

父母親年紀大，曾買過手機給他們，但不會操作，所以不使用手機，我一直保留市話，方便他們用市話打我家市話，可以講比較久。

請繼續往下閱讀...

想起921時我正在國外，從電視看到台灣災情非常慘重，家裡弟妹手機打不通，我非常著急，幸好市話有通。用市話打給南部的爸媽比用手機打划算，偶爾處理事情時，也會使用，打電話訂餐或訂位時，市話打店家市話，比較便宜，市話留著的另一個原因是我家市話很好記，數字也超吉利。

如果大規模停電，基地台都掛掉時，市話是會通的；有些店家或家裡有安裝傳真機的需求，具備市話號碼仍是有必要。對於基地台眾多的都市民眾而言，會覺得用手機就夠，但對偏遠或是收訊不好地區的民眾來說，有的還是會裝，因為當天災斷電時，市話還能做為災難備用工具。停電或手機訊號不佳時，市話仍可撥打緊急電話，提供可靠的備用通訊方式。

保留市話的人其實不少，因為電話費率便宜、收訊穩定，聊個幾小時也不心疼，市內電話費率那麼便宜，手機怎能取代？再者在家裡手機訊號比較弱，這時市話就派上用場。

不習慣使用手機的長輩們，對他們來說，市話有其必要性。親戚有一天突然倒下，手不停顫抖無法滑手機撥119，用盡洪荒之力爬到市話旁撥打電話而救了自己一命。

科技再進步，市話依然很有用，像是緊急時撥110、119可直接顯示報案地址，需要救護車時，他們就能定位你家不用報地址。打客服、訂位時經常需要久候或是不斷轉接，此時用市話撥打省很大。

另外打0800客服電話也是，有時候手機是不能打0800的，也有人表示手機壞掉或不見時，也需要家用電話，當你想打客訴電話或打給公家單位、信用卡公司都方便。

很多年輕人在購屋時不裝市話，裝與不裝都有正反意見，無所謂對錯。而我留著市話最大的原因是為了年邁父母，平時或緊急時一定找得到我們。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法