藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】別教外國人說髒話

2026/01/21 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／儀子

移居澳洲，國際學生必須先進入語言中心修讀半年，班上都是非英語系的同學。建立好交情之後，男孩很愛互相學對方的家鄉髒話。

當時我也在成人的語言中心上課，班上亞洲、南美洲、中東各個國家的同學都有，尤其日本同學居多。一位日本同學會一點中文，但他說學最多的是髒話。有個台灣女孩說：「那你也教我一個日文的髒話吧。」女孩現學現賣，對著另一個日本同學說：「しね（去死吧）。」這位日本同學馬上跳起來，作勢要打起來。此時，會中文的日本同學又調皮地教被罵的這位日本同學說：「他媽的。」換所有台灣同學都跳起來制裁他。雖然過程是在開玩笑，但很明顯的，自己的家鄉髒話只會對自己造成傷害。

幾週之後，接到學校老師的電話，說大兒子在學校跟一個中國女同學起口角，有點激烈。兒子說同學罵他髒話。老公循循善誘，要孩子理解：「不是對方罵髒話就要被激怒，這樣你跟他有什麼不同？」兒子爆氣大吼：「他罵我『X你娘』，為什麼我不能生氣！」頓時我跟老公都沉默了。

安靜半晌，我把三個小孩都叫來：「以後不准教別人髒話！別人用你知道的髒話罵你，你會氣到爆炸，你用台語髒話罵他，對方其實無感。教別人自己的家鄉髒話，只是提供別人一個素材激怒自己而已。」

孩子進入正規班後，班上一個非洲裔的同學聽到小兒子從台灣來，要兒子教他台灣的髒話。兒子想了一下，跟同學說：「你好帥！」非洲裔同學聽完這句話超樂，逢人就說：「你好帥！你好帥！」這真的很聰明，如果有天兒子跟這位同學吵架，他就會罵兒子：「你好帥！你好帥！」

