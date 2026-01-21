自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】只要陽光在 什麼都不怕

2026/01/21 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／洪金鳳

「太陽找到了，光就出來了。」不知道在哪裡看到這句話，就把它記了下來當做自勵的話語。

成長期時，常感受到挫折與壓力的我，即使陽光再大，風景再美，我都無法用心體會，因為心在陰暗處，根本無餘力撥雲見日。不是環境的問題，也非他人的過錯，而是自己當時並沒有足夠的能力，得以解決心的困境。

隨著時間過去，我日漸成長，也因為結婚，離開讓我常生壓力的原生家庭。轉換一個環境，雖然也有不同的壓力，但能夠自由自在做自己想做的事，心的陰霾愈來愈少，陽光就會趁隙而入。

生兒育女之後，有娘家幫我全時顧小孩，我得以有時間在職進修；等到孩子長大獨立，我又去進修研究所學資。在不斷學習的歷程中，開拓視野與放寬胸懷，也在認識許多各行各業人才的訊息交流裡，改變自己的人生。

人際關係的好與壞，常是人生是否快樂的關鍵點，過去，對人、對事太過認真的我，常常因為別人的一句話、一個自覺不懷好意的眼神而煩擾，受其影響，食不下嚥、夜不能寐。數十年過去，因經歷許多人、許多事，現今的我已能忽略不重要的話、不必重視的眼神，獲得陽光朗朗與正向樂觀的人生方向了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應