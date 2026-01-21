【家庭plus．生活大補帖】只要陽光在 什麼都不怕

圖／豆寶

文／洪金鳳

「太陽找到了，光就出來了。」不知道在哪裡看到這句話，就把它記了下來當做自勵的話語。

成長期時，常感受到挫折與壓力的我，即使陽光再大，風景再美，我都無法用心體會，因為心在陰暗處，根本無餘力撥雲見日。不是環境的問題，也非他人的過錯，而是自己當時並沒有足夠的能力，得以解決心的困境。

請繼續往下閱讀...

隨著時間過去，我日漸成長，也因為結婚，離開讓我常生壓力的原生家庭。轉換一個環境，雖然也有不同的壓力，但能夠自由自在做自己想做的事，心的陰霾愈來愈少，陽光就會趁隙而入。

生兒育女之後，有娘家幫我全時顧小孩，我得以有時間在職進修；等到孩子長大獨立，我又去進修研究所學資。在不斷學習的歷程中，開拓視野與放寬胸懷，也在認識許多各行各業人才的訊息交流裡，改變自己的人生。

人際關係的好與壞，常是人生是否快樂的關鍵點，過去，對人、對事太過認真的我，常常因為別人的一句話、一個自覺不懷好意的眼神而煩擾，受其影響，食不下嚥、夜不能寐。數十年過去，因經歷許多人、許多事，現今的我已能忽略不重要的話、不必重視的眼神，獲得陽光朗朗與正向樂觀的人生方向了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法