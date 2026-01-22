自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】職涯第50年世界巡演啟程 慕特：我想了很久決定從台北出發

2026/01/22 05:30

小提琴天后慕特昨日抵台並接受媒體專訪。（MNA提供）小提琴天后慕特昨日抵台並接受媒體專訪。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕自從13歲在琉森音樂節初試啼聲後，今年已是小提琴天后安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）職涯的第50年，卻能在表演、教育與影響力各方面都保持巔峰狀態。迎接50年新篇章的世界巡演行程，將於本週在台北國家音樂廳登場，慕特於昨（21）日抵台受訪時表示，「我想了很久，最終決定在台北開啟這個獨特且動人的計畫。」

慕特表示，在舞台上，音樂跟觀眾的連結是很緊密的，而台灣觀眾一直以來展現出的音樂涵養與熱情，讓她決定將這個極具紀念意義的時刻最先與台灣觀眾分享。將於3月發行的慕特新專輯《東西交匯East Meets West》，是由慕特親自擔任錄音製作人，與慕特基金會現任及過往歷屆獎助學金得主共同錄製，這次音樂會的觀眾可以搶先買到！慕特表示，此系列「代表著勇氣、獨立與開放，這正是我想傳遞給下一代的價值觀。」

談到這次音樂會選了許多約翰．威廉斯電影名曲，慕特說：「每個電影角色的主題曲都有他們自己的宇宙，所以我都會改變我演奏的方式，讓我可以融入不同曲目。」慕特說：「約翰消除世代隔閡，我想這就是音樂的意義。」

除將台灣列為巡演首站，慕特還罕見地先預告了一首特別的安可曲目，是她特別為新專輯主打曲目，邀請伊朗作曲家達維希（Aftab Darvishi）創作的《Likoo》，將在台灣進行亞洲首演。慕特說，這是一首關於自由、人權以及面對失去的憂傷之歌，在此混亂的世界中，「痛苦如果轉變成愛和團結，會讓我們更強大。」

這場結合了約翰．威廉斯經典詮釋以及新作亞洲首演的音樂會，將於1月23、24日，在台北國家音樂廳演出3場，慕特將攜手莉娜．岡薩雷斯．格拉納多斯（Lina González-Granados）指揮的NSO國家交響樂團，共同演出。詳詢MNA牛耳藝術。

