【藝術文化】台北國際書展2/3揭幕 亮點搶先看

2026/01/22 05:30

台北國際書展昨日舉辦「重要活動」記者會，宣布2026書展亮點。（文化部提供）台北國際書展昨日舉辦「重要活動」記者會，宣布2026書展亮點。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的第34屆台北國際書展即將於2月3日至8日在世貿1館舉辦。本屆書展以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國。文化部昨（21）日召開記者會宣告今年書展策展內容豐富，包含以菜市場為靈感的童書主題館、運用AI科技的數位主題館，以及聚焦台漫能量的台灣漫畫館等。文化部表示，今年起13至15歲文化幣調整至1,200元，歡迎青少年踴躍購書，讓書本陪伴度過溫馨年假。

本屆書展特別邀請92歲國寶級作家黃春明，以及繪本創作者賴馬共同擔任閱讀大使。兩位大使橫跨文學與圖像領域，各自推薦10本具特殊意涵的書單於展場展出，展現跨世代共讀的力量。此外，書展期間祭出多項優惠與活動，包含桃園以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵票根免費入場，未滿18歲憑證免費進場，現場消費滿額更有機會抽中台北至泰國來回機票。

展覽內容方面，位於1樓的童書主題館以菜市場為策展靈感，打造充滿人情味的「閱讀市集」，親子可透過採買方式組合專屬書單，讓閱讀自然走進日常生活。2樓數位主題館則以「聲音」為核心，運用AI語音辨識與影像生成技術，將參觀者的朗讀即時轉譯為圖像，並融入台灣在地植物香氛，打造視覺、聽覺與嗅覺兼具的沉浸式科技閱讀體驗。

文學與公民意識亦是本次書展重點，台灣文學館策畫的「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品呈現作家筆下的旅遊見聞；公民書區則由獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店共同打造，包含以車陣場景隱喻現實卡關的「讀字塞車」、象徵民主里程碑的「閱讀青紅燈」，以及提供5條閱讀路線的「閱讀轉運站」，展現獨立出版與書店的文化力量。此外，文策院策畫的台灣漫畫館以「一起來追星吧！」為題，集結4大數位漫畫平台，展現台漫的多元魅力。詳詢台北國際書展官網。

