限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 鄭芥／切石工姊姊
◎鄭芥
◎鄭芥
．
姊姊說，新工作是切石頭。
．
母親打雞蛋，我們繼續聊工作
一邊將建案傳單
摺成垃圾紙盒
先這樣就好，不然怎麼辦：
「好比租房子你住進去
過一陣子才能發現問題」
．
看洋片台重播星際效應
蒸蛋和冬瓜湯端上桌
母親問，星際大戰我看過啦
導演是啥物蘭？
正片開始
旁白為他們讀一首晚餐詩
．
我好奇是怎樣的工作，切怎樣的石頭
電鍋剛跳起來，白飯先燜著
每一斗米親自彎腰
我們就度過小量杯的一天
邀功的母親，看起來很美
我和姊姊一筷子挾起大口浪花
．
每粒星球都很小很小
周行在童年的胃裡
她沒有父親，我也沒有
碗盤碎作銀河
暗號是不哭
我們一起不哭
好像姊姊今天
就告訴從前的我
我是第一個破譯：
．
姊姊說，新石頭是膽囊。
「先切掉就好，不然怎麼辦」
我們聊一顆蛤蜊吐沙
在辦公室的死海裡
過得真緊張、無膽
母親說她看過
涵洞裡的坑疤她看過
．
夜色的指示燈微微亮
小手術，「就像坐進太空艙
睡一覺黎明就到來」
按醫囑買來白粥
輕鬆上菜
彷彿黑夜裡的挑夫──擔心
是我們少數
還勝任的工作
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應