藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 鄭芥／切石工姊姊

2026/01/22 05:30

◎鄭芥◎鄭芥

◎鄭芥

姊姊說，新工作是切石頭。

母親打雞蛋，我們繼續聊工作

一邊將建案傳單

摺成垃圾紙盒

先這樣就好，不然怎麼辦：

「好比租房子你住進去

過一陣子才能發現問題」

看洋片台重播星際效應

蒸蛋和冬瓜湯端上桌

母親問，星際大戰我看過啦

導演是啥物蘭？

正片開始

旁白為他們讀一首晚餐詩

我好奇是怎樣的工作，切怎樣的石頭

電鍋剛跳起來，白飯先燜著

每一斗米親自彎腰

我們就度過小量杯的一天

邀功的母親，看起來很美

我和姊姊一筷子挾起大口浪花

每粒星球都很小很小

周行在童年的胃裡

她沒有父親，我也沒有

碗盤碎作銀河

暗號是不哭

我們一起不哭

好像姊姊今天

就告訴從前的我

我是第一個破譯：

姊姊說，新石頭是膽囊。

「先切掉就好，不然怎麼辦」

我們聊一顆蛤蜊吐沙

在辦公室的死海裡

過得真緊張、無膽

母親說她看過

涵洞裡的坑疤她看過

夜色的指示燈微微亮

小手術，「就像坐進太空艙

睡一覺黎明就到來」

按醫囑買來白粥

輕鬆上菜

彷彿黑夜裡的挑夫──擔心

是我們少數

還勝任的工作

