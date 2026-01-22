自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 林佳樺／吐沙

2026/01/22 05:30

◎林佳樺◎林佳樺

◎林佳樺

女兒高一暑假時，沐浴時間變長了。有次浴室門開，水氣蒸騰中她雙頰泛紅，眼眶也是，我猜是她高一上脊椎手術的餘痛。她只搖頭，沉默如深潭。

我也常在沐浴時，旋開水龍頭，任水流嘩喇淹沒眼角的潮湧。將毛巾擰得極乾，彷彿這樣便能拭去流下的愧疚。向來羞於直視自身缺點且不善表達的我，直到手術刀即將在女兒脊背畫出五十公分傷口的前一日，才向她吐露積壓的心情。總是等到後悔與歉疚累積成山，我才學會開口生花。

她的脊柱側彎，多半由於我的疏忽。我因工作忙碌，任由兒時的她長期蜷在沙發看繪本、滑手機，我不知道背骨竟然也有自己的生長意志，脫離軌道暗自放飛。

手術後，十七根鋼釘嵌入脊梁，從此她的世界再也無法彎腰。每見物件墜地，或需修剪趾甲，她喉間便迸出焦灼的氣息。有無數次我是急忙揩去手上正在洗碗的泡沫，急急俯身撿拾。望著她僵直背影如棒，悶悶地擊著我的心。

瞥見那張數次從浴室出來的表情，我燉了她鍾愛的紅燒牛腩，試圖以溫熱餵養她；假日帶她散步，試圖散去眉間的陰翳。她始終緊抿雙唇，如浪退後緊閉的蛤蜊――這是不能強行撬開的，必須找到一盆適宜的鹹水，或一片寬闊包容的海洋。

術前，全家隔週會造訪中和動物之家。因家人氣喘無法養狗，如此的探訪成了儀式。女兒術後能緩慢行動時，醫生建議多走，訓練久臥病床的肌耐力，我們便帶她舊地重遊。她相中了一隻棕色短毛臘腸犬，志工以數字「1030403」相稱――那是牠入所的日子。女兒為牠命名「小廣東」，出自臘腸勾連的味覺想像。

小廣東的脊椎承載著命運的傾斜：椎間異位壓迫右後腳，導致三級癱瘓，原主無力負擔針灸、手術醫藥費，將牠遺棄。如今牠倚靠犬用輪椅，以前肢拖曳後身，行走時如移動的歎息。後來我才知道此品種的狗天生椎間盤脆弱，脊椎容易因為過度跑跳、晃動而受傷。

女兒花了好幾週時間與牠熟絡。起初，小廣東似乎背負著被棄的傷痕，見人便躲。來領養的民眾多半以四肢健全做為寵物首選。女兒經常陪牠靜駐半小時以上，輕拉犬輪椅繞行圓周。牠除了我女兒之外不親近人，與此處收留的犬隻也沒有互動，戒備如守衛。

女兒經常與小廣東對坐草叢，有時牽引牠的輪椅緩慢繞圈，看牠以鼻翻撿石粒枯葉。行動不便的小狗與女兒且停且走，彷彿兩個被命運折損的身體在靜默中締結盟約。會不會女兒凝視牠的眼神，實則回望自身――同樣被禁錮的軀體，同樣需要練習面對低谷。

那日小廣東翻弄一拳大石塊，女兒抬腳時不慎將石踢飛，石塊劃出弧線，墜入不遠處的草浪。草坪四周無類似石塊，我們只得循方才拋物線的落處尋去。

見石頭躺臥草間，女兒無法彎腰，由我俯身拾起。她忽然支吾談起籃球課時偶爾技癢運球，球逃脫時總想著：如果有條繫繩綁在球的另一端就好了，就不用求人撿了。女兒開啟了蚌殼，吐出的沙讓我的喉與唇齒刺扎扎。

她終身不得彎腰，如被挑斷筋脈的武者。每回動物之家，她總是指定探訪小廣東，彷彿兩個有缺口的靈魂相互認領，互為鹹水盆地，以沉默吐納心情，以背脊輕叩彼此內在的凹洞。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應