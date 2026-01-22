【自由副刊】 林佳儀／風神拔

◎林佳儀



有則記憶片段毫無頭尾：年幼的我穿著及膝小洋裝站在偉士牌踏板上，由父親載著騎進某條僅有一台機車寬的小路，兩旁是綠油稻田，一不小心連人帶車都會摔得滿身泥。

這段記憶沒有前因也缺乏後果，為了找誰而又去了哪裡？這些線索一概遺落。最奇怪的是母親和弟弟竟缺席，這是極少數僅屬於我與父親的相處時刻。

然而我是不可能記錯的，因為父親真有一台拉風偉士牌。

在弟弟出生之前我獨占機車踏板。父親御駕出征，攜我闖蕩這個我尚且無法辨識只能驚異指認的廣大新世界。

回顧身後那條窄仄小路，他和她曾經那樣快樂，笑靨閃耀著金箔般延展的幸福。被時光風化的記憶珍貴勝過黃金，時間的重量既沉且輕。

彼時風神盛年的父親二十八歲，我是他掌上，唯一的明珠。●

