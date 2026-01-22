自由電子報
家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．說故事時間到囉】面對恐懼 讓孩子放心

2026/01/22 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

2025下半年，台灣不太平靜，風災、地震、北捷事件……政府還製發《當危機來臨時／台灣全民安全指引》手冊給各家戶，但每個事件過後，仍會在社群媒體上，看見許多恐懼驚嚇的反應，做為大人的我們，都如此震撼不安，如何陪伴孩子面對呢？

安全手冊裡教的是面對突如其來的災難，緊急應變方法和預備物資等，方法可以演練、物資可以準備，但當下的情緒和災難一樣難預測，並可能引發連鎖反應，這就回到情緒辨識與調節的議題。

猶記多年前，年幼的兒子看到重大交通事故新聞，說他不敢看、好害怕，他不敢出門坐車了，當時的我只能抱抱他，說不出什麼安撫的話。陪孩子長大的歷程中，學習面對生命裡各種的變動，逐漸明白唯有先安頓自己的一顆心，才有能力踏出下一步。

《朱莉和恐懼》（禾流出版）及其系列繪本，十分適合家長帶著幼兒一塊探索，透過書中可以觸摸的形狀，結合小主角內在感受，彷彿把看不見、摸不著的心理狀態立體化，讓孩子了解在日常生活中，會遇到各種令人害怕、擔心的人事物，那些心情都是正常的，只要一步步嘗試克服，原本大大的恐懼，會慢慢變小。

前些年頗受歡迎的《彩色怪獸》（三采出版），把情緒透過顏色呈現，還可以帶著孩子一塊做出情緒臉譜卡、情緒骰子，讓親子一起學習認出情緒及表達，給彼此空間調適。

該書作者近年又創作《彩色怪獸情緒醫生和他的情緒急救箱》（三采出版），提供情緒急救箱，還包括曼陀羅著色本，聯想起早期的《祕密花園》著色本，在在顯示不論年紀，繪畫都是可以紓壓，讓情緒找到出口的好媒介。

回到日常生活中，總有些大小事，會讓大人小孩都有情緒反應，大家都明白情緒的當下，才是最難處理的，也因此近年正念（mindfulness）開始普及。除了成人學習團體，也有不少老師和家長，在校園帶著學生做正念練習，特別是晨間帶學生練習後，大家都較能靜心學習。

《小青蛙愛靜坐》（新雅出版）裡的小青蛙，發現自己東撲西跳的，蟲子、小魚都抓不到，向媽媽哭訴。媽媽不慌不忙地帶著小青蛙在蓮葉上，一起靜坐、呼吸，小青蛙才感受到世界也安靜下來，能夠聽見周圍的各種聲音。

親子天下的《我可以很平靜》和《我們都是人》情緒覺察繪本套組，設計30張「靜心遊戲卡」，鼓勵親子用共讀、遊戲，在日常生活中，一起練習靜心呼吸，並思索問題解決模式，將同理心用在自己和家人身上。

這些繪本看似提供給孩子，背後的深意不言可喻，小青蛙有媽媽的陪伴，情緒覺察套組的遊戲需要大人來對話討論，不論是情緒或社會安全議題，最終都回到成年人的覺察，以及願意付諸行動，從自身做起。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

