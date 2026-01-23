自由電子報
【藝術文化】台中歌劇院「藝想春天」從走讀開始 國台交帶遊《浮聲之城》

2026/01/23 05:30

《浮聲之城》是一場邊走邊聽的音樂體驗，從城市一路走進劇場，自由穿梭舞台與觀眾席，近距離感受交響樂的震動。（©Chris Payne，台中國家歌劇院提供）《浮聲之城》是一場邊走邊聽的音樂體驗，從城市一路走進劇場，自由穿梭舞台與觀眾席，近距離感受交響樂的震動。（©Chris Payne，台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台中天氣宜人，尤其初春時節風光旖旎，特別適合散步。台中國家歌劇院今年的「藝想春天 Arts NOVA」系列節目，將於3月至5月陸續登場，共有9部國內外劇場作品，第1部就提出讓人陶然神往的觀演建議，邀請觀眾挑一個週末的上午或下午，自歌劇院精選的6條特色步行路線中，選擇一條走讀，然後進入大劇院內，隨著交響樂團的演奏，遊走式聆聽《浮聲之城》。

「Piano piano」以鋼琴音樂結合即時影像與雜技表演，交織出充滿詩意的法式浪漫。（©Christophe Raynaud de Lage，台中國家歌劇院提供）「Piano piano」以鋼琴音樂結合即時影像與雜技表演，交織出充滿詩意的法式浪漫。（©Christophe Raynaud de Lage，台中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院昨（22）日特別北上舉辦「藝想春天」記者會，藝術總監邱瑗說明，今年的策畫聚焦探索科技與人性，做為揭幕作品的《浮聲之城》，將於3月28、29日演出，由台中歌劇院、英國曼徹斯特國際工房、美國林肯表演藝術中心及香港西九文化區共同製作，邀請美籍華裔作曲家黃若作曲，張致遠指揮國立台灣交響樂團共同呈獻。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（右起）介紹台灣藝術團隊豪華朗機工張耿華、陳乂、林昆穎，以及超維度Dimension Plus藝術總監蔡宏賢。（記者凌美雪攝）台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（右起）介紹台灣藝術團隊豪華朗機工張耿華、陳乂、林昆穎，以及超維度Dimension Plus藝術總監蔡宏賢。（記者凌美雪攝）

為了這個特別的企劃，黃若從2018年就開始構思，將管絃樂作品分成11軌錄製。觀眾於節目上半段自選一條歌劇院周圍的特色走讀線，涵蓋文化、生態、歷史、宗教與文創聚落等，當觀眾在城市漫步時，用手機播放出不同聲部，直到眾人匯聚，自然交流出獨一無二的樂章；下半段則讓觀眾在大劇院內以遊走式聆聽，欣賞《浮聲之城》全曲，也可以說，這是一趟走入城市日常，深化大眾對聲音、空間與行動之間的多元藝術體驗。

邱瑗表示，藝想春天系列還有3檔來自法國的作品，其中《孤島信號》讓所有觀眾戴上耳機，分別用3種視角進入「繭居族」主角的內心世界；《Piano piano》以鋼琴演奏結合即時互動演算，將樂音即時轉化出流動的夢幻光影；法國劇場大師喬埃．波默拉編導的經典力作《兩韓統一》，以20個短篇拼湊出愛情萬花筒。

國內的節目也相當特別，當代藝術天團豪華朗機工將首度正式進入歌劇院演出，以無人劇場打造聲光宇宙，象徵集體意識的光球在半空中遊走，仿生機械手連結舞台運動向觀眾提問：「當最後一刻來臨、宇宙爆炸後，你想不想重新開始？」主創張耿華、陳乂、林昆穎表示，這個作品透過無人劇場的模式，將大劇院變成記憶的黑盒子；地板移動、光球飄浮、機械手的動作，像是某種視角或生命體，訴說彼此連結的關係。

「藝想春天 Arts NOVA」所有節目詳情，可詢台中國家歌劇院官網（https://www.npac-ntt.org/index）或OPENTIX。

