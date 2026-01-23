自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】新美館「如果這都不算AI」 幽默拆解AI、自我感知與誤讀

2026/01/23 05:30

展覽將私人旅行經驗、觀光影像與語言誤讀轉化為可被共同觀看的實驗場域。（王世邦攝影，新北市美術館提供）展覽將私人旅行經驗、觀光影像與語言誤讀轉化為可被共同觀看的實驗場域。（王世邦攝影，新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新美館「4A計畫空間（Project Space）」首檔展出「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」，由藝術團體「其實你不懂我的心」（馮志銘、倪祥、簡志峰、邱子晏）共同創作，從日常經驗出發，透過語言錯位與諧音轉寫，提示當代人在AI與自我感知交錯下的觀看經驗。

新美館表示，4A計畫空間透過支持藝術家共創與實驗性展示，讓藝術成為理解當代社會、科技與感知處境的媒介。

此展展名改寫自流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」，以語言錯位與諧音轉寫，從日常生活經驗出發，開展一場關於感知、經驗與誤讀的觀看實驗，其中「AI」指涉人工智慧（Artificial Intelligence），同時連結中文語境中的「愛」；「BI」則以反問形式，指向另一種理解智慧與感受的可能性，並呼應台語「悲哀（pi-ai）」的語音聯想，為展覽奠定幽默而曖昧的語言基調，近似冷笑話與語言遊戲的策略，也使詞彙意義在展場中持續滑動，形成可被誤讀與重新詮釋的空間。

新美館說明，展覽內容以經常在宣傳與想像中被混用的兩個地名為出發點，包括台灣的北海岸與日本的北海道，藝術家實際走訪兩地，對照個人記憶與集體經驗之間的落差，納入旅途中拍攝的家庭影像、街頭訪談與環境聲響，並透過影像、空間與聲音裝置的形式呈現，將私人經驗轉化為可被共同觀看與感知的公共記憶，並運用紀念品、療癒小物等現成物，拆解打卡景點與觀者之間被預設的情感連結與觀看模式。

同時，藝術家也以現地製作的裝置與繪畫，轉化社群媒體中大量推播的商品影像與視覺語彙，反思觀光產業與形象包裝在數位平台中被不斷複製、消費與再現的機制。展覽即日起至4月12日，詳詢新美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應