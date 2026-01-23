【藝術文化】新美館「如果這都不算AI」 幽默拆解AI、自我感知與誤讀

展覽將私人旅行經驗、觀光影像與語言誤讀轉化為可被共同觀看的實驗場域。（王世邦攝影，新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新美館「4A計畫空間（Project Space）」首檔展出「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」，由藝術團體「其實你不懂我的心」（馮志銘、倪祥、簡志峰、邱子晏）共同創作，從日常經驗出發，透過語言錯位與諧音轉寫，提示當代人在AI與自我感知交錯下的觀看經驗。

新美館表示，4A計畫空間透過支持藝術家共創與實驗性展示，讓藝術成為理解當代社會、科技與感知處境的媒介。

此展展名改寫自流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」，以語言錯位與諧音轉寫，從日常生活經驗出發，開展一場關於感知、經驗與誤讀的觀看實驗，其中「AI」指涉人工智慧（Artificial Intelligence），同時連結中文語境中的「愛」；「BI」則以反問形式，指向另一種理解智慧與感受的可能性，並呼應台語「悲哀（pi-ai）」的語音聯想，為展覽奠定幽默而曖昧的語言基調，近似冷笑話與語言遊戲的策略，也使詞彙意義在展場中持續滑動，形成可被誤讀與重新詮釋的空間。

新美館說明，展覽內容以經常在宣傳與想像中被混用的兩個地名為出發點，包括台灣的北海岸與日本的北海道，藝術家實際走訪兩地，對照個人記憶與集體經驗之間的落差，納入旅途中拍攝的家庭影像、街頭訪談與環境聲響，並透過影像、空間與聲音裝置的形式呈現，將私人經驗轉化為可被共同觀看與感知的公共記憶，並運用紀念品、療癒小物等現成物，拆解打卡景點與觀者之間被預設的情感連結與觀看模式。

同時，藝術家也以現地製作的裝置與繪畫，轉化社群媒體中大量推播的商品影像與視覺語彙，反思觀光產業與形象包裝在數位平台中被不斷複製、消費與再現的機制。展覽即日起至4月12日，詳詢新美館官網。

