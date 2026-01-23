自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．閱讀小說】 周芬伶／鹹菜街 － 3之3

2026/01/23 05:30

圖◎阿力金吉兒圖◎阿力金吉兒

◎周芬伶 圖◎阿力金吉兒

如果簡敬不收養他就好了，小孩需要父母的愛，他天生就需要一個表演舞台，如果跟著母親去唱歌仔戲，成為傑出的小生或小旦，那他可盡情地想像，在台上流淚與唱歌跳舞，在台下今天愛這個明天愛那個，沒有人會說他奇怪，說他花痴，如果他早早賺錢，經濟獨立，就不用卑屈地討錢，或者偷錢。那個鋼琴夢先是舅舅的，然後是舅舅給他的，沒問他要不要，可能他也喜歡那個崇高的藝術天堂，但血液裡流著的是父母親的血，他的兩張臉孔是真真實實地展現，一張臉是成績優異的的音樂奇才，一張臉是愛唱戲愛愛情的白蘭琪，為了愛不顧一切，就像他的父母親，而他們常年酗酒過著不正常的生活，生下的孩子先天基因應有缺損，蘇蘇就是兔唇兒，簡敬不過遺傳外祖父的兩張臉孔。舅舅的人生還算平順，他靠宗教壓抑，藉由彈琴發洩憤怒。外祖父則要人服從他的規則，對兒子是一張，對女兒與外人是另一張。動不動拿要燒的粗柴打兒子，打到變半瘋半死，大伯考上雄中，常常被日本人欺侮，於是逃學躲在甘蔗園，天黑時才回家，外祖父知道後又是一頓毒打。二舅也就是表妹的爸爸，也考上雄中，迷上歌仔戲小旦，也是被打怕了，乾脆帶著小旦私奔，等到生下兩個小孩才回來，這時已成酒鬼，表弟從小在病態的環境長大，兩歲就會唱戲，長得聰明伶俐，嘴又甜，簡敬很喜歡他，教琴一次就能彈，他記憶力驚人，應有絕對音感。

過於早露的天才，都不會是正常人，就算正常，也要有懂他的人。B從小跟他親近都不能懂他，在他面前就是狂粉，只知道他的種種好，怎會知道他有不好的時候。

舅舅的家待不下去了，常常挨罵，但沒放棄要把他栽培成音樂家，中學他到外地寄宿，這時他常坐火車，著女裝打扮成女人，跟火車上遇到的男人談戀愛，以致大學沒考好，上了最後一個志願的音樂系。

蘇蘇永遠在戲中，他走不出來，像《玻璃動物園》那些動物，一摔就碎。你見過那些好像存在又像不存在的人嗎？這不是如平常說人生如戲那般簡單，而是你面對他時，他像來自異世界，吐著霧氣，眼中也有霧，並說著沒人懂的話語。

追求他的人很多，蘇蘇偏偏喜歡比他大很多的軍人或計程車司機或身障者，考上音樂系後，愛上駐外島的職業軍人，大一因同性戀傳聞外宿不歸、曠課過多被要求自請休學，等於被退學。現在大學生同志、外宿曠課沒有問題，在那保守的七〇年代，可是不得了的醜聞，尢其是當老師、信基督的簡敬，B猜他從不知蘇蘇的另一面，因此更是打擊。他與蘇蘇斷絕關係，躲著不見人好久，再見時已滿頭白髮，那時他才四十初。絕口不提蘇蘇，我們也不敢提，跟著斷了聯繫。

蘇蘇相當於被趕出家門，如同一種輪迴，曾被趕出去的，如今也把孩子趕出去。B與家人的保持沉默與不作為，等於認同簡敬的做法，如同共犯，他們從未接受完整的他，而他也未被充分理解。那時他們還崇拜簡敬，視他如父，自然也跟著站隊。如今想來，蘇蘇犯的錯有那麼嚴重嗎？B的弟弟被退學好幾次，混黑道組幫派，常要出入警察局，就算入了監獄，母親還是巴巴地跑去看他，出獄後也沒放棄，一直到成植物人，也是照顧到死。

有條件的愛是真愛嗎？蘇蘇後來逃向自己的母親，因她接受他的一切。

現在回想，他不過是早熟的跨性別，他受的懲罰太重，退學等於永遠留下汙點，就算重考，舅舅已切斷經濟支援，他也只有中斷學業，跟那個駐外島的軍人住在一起。長期自己一個人守在家，耐不住寂寞，不久又認識一個兔唇計程車司機，然後跟他同居。也許你覺得這只是藝術家性格過度浪漫，以他的條件要找好對象不難，追求他的也有條件好的，但他偏要找有問題、條件差很多的。或者只是癖好不同，或者他自尊低落，認同那些身障者，覺得自己配不上條件好的，或者他覺得計程車司機像他弟弟。

不知道他一共換了幾個男人，三十來歲B剛教書時，相隔十年第一次見面，B請他與兔唇男人吃飯，這時蘇蘇眼中已無霧氣，神情很開朗，聊得很開心，他沒再彈琴，好像在拉保險，話多而躁。B邀他們回家過夜，把主臥讓給他們，還把漂亮的睡衣給他穿，B去睡書房。

隔天早上醒來，兩人就不見了，他帶走B剛得的文學獎牌，包括那件睡衣還有錢包。B腦中一片空白，荒謬到想笑又想哭，那個品學兼優的音樂天才為什麼要拿走這些？

他要獎牌做什麼呢？睡衣可能正好他喜歡，他以前也得過許多許多獎，家中的獎牌一堆，每一屆的模範生、演講比賽、作文比賽……可能都沒拿出來，他想要一個。或者覺得B不配擁有，B擁有的生活本來應該屬於他，以前B只是他的小嘍囉小粉絲，不是嗎？只是錢包放在枕邊，他是怎麼打開門拿走的？裡面的錢不多，這像是恐怖片，把B嚇壞了！

這其中有預謀與惡意嗎？或者他跟小偷在一起，跟著也學會順手牽羊。他聯繫B就懷著目的來的？以他們的關係，他生活困難，B會借錢給他。可是他說生活如何好，拉保險如何好賺，他就不想跟B拉保險或再聯繫嗎？或者他的另一張臉孔只會在晚上出現，也許他正後悔，否則之後怎會不再與她聯繫？

也許他想報復B當年棄他不顧，在他最無助時，他們跟簡敬一樣，鄙視他，賤斥他。他的另一面跑出來，有仇必報，犯最小的罪，報一箭之仇。

他不再彈琴了嗎？現在的他就像一般業務，講男人、房子、車子，他的長相也變得平庸，沒有光采，眼中的霧也不見了，就像你家隔壁的大叔，還不是體面那種。就算這樣，B還是沒真實感，那個人是蘇蘇，他來過嗎？不，那個人不是蘇蘇，是另一個人。

當年幼的簡敬第一眼看到同學彈鋼琴，觸動那永恆心象，就算要向痛恨的父親低頭，也要撲向那團火焰；然後看到蘇蘇彈琴，又撲向另一團火，他的一生被這兩把火燒得灰飛煙滅，最後兩邊都沒碰著。

而簡敬的兩張面孔跟蘇蘇一樣，一面是男，一面是女嗎？這個想法令B發寒。

B終於領悟，簡敬對父親的恨是愛的一種，與蘇蘇的斷絕關係，也是愛的一種。

簡敬是更深沉厲害的表演者，他自導自演的藝術家生活其實是一種假面，只為逃閉內心更幽黯的一面。他有可能是深櫃，連他自己也無法面對深愛父親與蘇蘇的情感，只能不斷否認汙衊他們，用神聖之力將他們視為魔鬼。也許也許，那每晚附在蘇蘇耳邊說話的男人是真的，或者他一時忘情演出，為了否認，以致發狂？

那演奏的部分呢？在B心目中長得像貝多芬的簡敬，覺得他琴應該彈得好，至少鎮裡數一數二，學生才會那麼多，表弟跟他學琴，能考上音樂系算是不錯吧？蘇蘇沒拜過更好的老師，到北部那個菁英集中地，可能意識到自己並沒那麼好，那條路太渺茫了，才愈走愈歪。如果他能早點找到更厲害的老師，應該在十幾歲就征戰南北，或以小天才之姿出國留學，他這種走法就算大學畢業，也只能到國中當音樂老師，跟簡敬一樣教琴一輩子。

簡敬的琴到底彈得如何？B剛在大學教書時，認識一個美國女生薇薇安，年紀跟B相當，她為逃避電腦跑到東方，去了印度、中國，然後落腳台灣學中文，當時B沒在華語中心教書，可能是旁聽B的課認識，然後成為她的私人老師，或者是交換，只知她是長春藤大學的碩士，問她為何到這裡，她說想看東方智慧的臉孔，B馬上想到簡敬，難道西方沒有智慧臉孔？她還活在毛姆的年代？她為反西方資本主義過一種簡樸生活，吃素，頭纏辮子，到哪都是用走的，她應該是氣質型的美東嬉皮藝術家。她也寫作，並把英文作品給B看，寫到B時，「以這裡的標準，她應該屬於好看這一邊，或者她覺得自己是好看的這一邊……」心想，這不是在說以自己的標準稱不上美麗，或者屬於不好看這邊，典型的白人中心，真是太毒了！以她的標準，覺得她也不屬於美麗這邊，臉上有細毛，手腳更多，自小學芭蕾，因為太壯不想減肥放棄，只能說自然美。她從不提自己的家庭，後來才知她哥哥是哈佛教授，可能父親也是，那時能來東方的大概多是這種出身，嚮往東方，卻只摸到邊。她們很談得來，常相約一起旅遊，有一次到她老家玩，借住舅舅新蓋的樓房，他終於離開鹹菜街，蓋起新房在任教的國中前面，進入他人生的巔峰。他熱情招待這外國來的朋友，並在B介紹他是鋼琴老師後，簡敬自願為他們彈一首。從小聽他的琴聲，B真的只有感情加分，聽不出所以然。但B看薇薇安的臉色黯淡，從她的表情讀到一些訊息──她一定懂音樂，並用高標準評價這場演奏。雖然她什麼都沒說，一直保持微笑，教養非常好的她連表情都管理得很完美，但在某一個剎那，她洩露了天機。

B永遠記得她突然收住微笑表情，那一刻，心中有一盞燈熄滅。●

