【自由副刊】 吳緯婷／門的前夕
◎吳緯婷
．
許多事我之後才明白
比如──子宮
他棲身之所，合法的宮殿
早在識得詞語以先、判讀以先
存在我體內
．
我像樹苗抽長，面向陽光
不知道，原來我在等待
內裡在醞釀
每月以血，以營養
．
我是一個
具有開口的容器
看似緊閉的，其實敞開
以一個空間
與他物、他人
建立關係
．
如此想來，一切或有原因──
髮之所以烏黑柔順
眼之所以星閃
唇之所以豐潤
手與腳與那些之間的
明暗自動的誕生，柔軟與骨
自然的鋪陳
．
一切都是布景，服務
不定期發動的欲望服務
從來未及知的平衡
．
我總在事後，才尋出解答──
花朵為何凋零於碎石
此夜彼夜如何組合，成為意義的連續
一段敘事如何經過雨，驗證火
得以成立──必須如此
唯有如此
．
然後他來了，跳動
宣示、占有
在我體內──我們素未相識
略過介紹、寒暄與相看
我無條件獻出最好的腹地，任他
標誌、側躺、曲枕
打造他完美的床
．
我明白得太晚了
也無法提早任何一刻明白
已經渡河的人
不言語，只是歌唱
觀看後人，以笑或者不笑
思或者不思
．
世界被世界覆蓋，城裡有城
許多事我仍未及明白
我走到了第幾層門
當我即將成為門
