藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】暴食自救 三解方

2026/01/23 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／丁綉慧

近來下班回家途中，為了紓解工作壓力帶來的煩悶無力感，想著人生苦短、何以解憂，唯有吃喝，常常買了滿桌的零食、甜點，不自覺地放空、放鬆、放開吃。每每吃到過飽、腹脹肚皮撐，壓力還是在，糾結心思不暢通，只好又勉強自己拖著疲憊的身軀去運動，期盼消除大吃大喝後的罪惡感，但顯然效果不彰，日復一日一再落入了暴食後悔、運動累爆、倦怠無奈……惡性循環的無限迴圈裡。

和友人提到自己連嘴巴都管不住的沮喪感，他分享自己曾經也有類似的生活經驗：高壓緊湊工作太累後的消夜，常是燒烤、雞排、啤酒、餅乾不自覺地爆吃，看政論節目、影集、短影音到深夜凌晨的無限循環……當累積的痛苦漲滿到快要溢出，甚至於自身都無法承受的程度後，他放下苛責自我的框架，試著覺察、理解暴食背後的真實原因，從本來連自己都厭棄的狀態開始試著善待、接納全部的自我，慢慢地有意識去選擇真正需要的，捨棄太多想要、其實是不必要的人事物，近兩個月來的持續實踐，漸漸地戒除熬夜和消夜，每天早上起床後不再頭昏腦脹，變得神清氣爽。

因為他的適時提點，想到最近剛好看了《你要快樂，才能好好生活》這本書，提到核心快樂的三腳凳：表裡如一、自主掌控、心滿意足。我也開始思索暴食後又不斷強迫自己運動的行為，是期盼藉著不斷進食得到外在食欲飽足，與內心對健康形象滿足的一致感，從對食物的控制進而展現對全部工作與生活的自主掌控感，在好像提升了整體生活虛假的心滿意足後，不間斷地去追求看似獲得、實際上卻是愈來愈遠離的真正「快樂」。

即使看到問題的本質，卻忽略了自己最真實的需求，應該是適時地善待自己後的寬懷、寬心和寬容。我決定從最基本的根源著手，美食當前時，不再一古腦兒全往嘴裡塞，就只是單純地品味，好好覺察、慢慢體驗，有意識地實踐自救三解方：「放下、放好、放心嘗」：放下過去舊有執念，允許如其所是的呈現；放好現在專一心念，活在當下接納所看見；放心嘗試不起妄念，接納將來未知的遇見。

現在的自己，認真執行不卸責、善待自己不苛責，一步步走在生活自在的路上，身心似乎變得輕盈許多了。

