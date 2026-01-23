自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】參拜馬淵源寺社 祈禱馬到成功

2026/01/23 05:30

東京和平台本壽院的僧形馬頭觀音，是日本罕見的馬面觀音，不同於把馬頭戴在頭上的馬頭觀音。（劉黎兒攝）東京和平台本壽院的僧形馬頭觀音，是日本罕見的馬面觀音，不同於把馬頭戴在頭上的馬頭觀音。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

神田明神的神馬「明將」已16歲，在馬年格外受寵愛。（劉黎兒攝）神田明神的神馬「明將」已16歲，在馬年格外受寵愛。（劉黎兒攝）

今年是午年，午的日文發音如同馬uma，馬年的祈福話語，就是凡事順利（umakuiku）。日本過新曆年，2026年1月1日開始就是馬年了，初詣（新年參拜）有許多人選擇與馬有淵源的寺社參拜，期待馬能給自己帶來萬事順利的好運！我也不例外，今年去了祈祝商業繁盛的東京神田明神，因為該神社裡有隻超人氣的神馬「明（akari）將」！

明神是730年所建，東京代表性的古老神社，暱稱為「明神樣」，以前是總鎮守江戶的神社，德川家對明神信仰深厚，德川家康在關原之戰前曾到此祈願戰勝，是勝利守護神！也是神田日本橋及秋葉原等地區的守護神，守護東京核心地區，近1300年來深受庶民喜愛而頻繁參拜聚會。這裡從1309年起，祭拜平安時代中期在關東發動獨立之戰的平將門，他的家紋就是繫馬，神社內有馬紋的燈籠，明神是跟馬淵源很深的地方！

不少神社都有神馬，認為神是騎馬登場的，馬因此被當神聖的偶像來尊崇，但養育馬很費力，只有少數比較有規模的神社，如明治神宮、東照宮有養馬。

明神社的「明將」已16歲，粉絲很多，是信州佐久高原出身的雌馬，性格溫和、個子很小。明將的馬廄就在本殿旁，除了每天的散步或炎夏時會到千葉縣農場休養外，每天都很盡責地迎接參拜者。明將的「明」是取自明神的明，有祈禱「世間和平光明」之義，明將很可愛，是明神的宣傳大使，也就是所謂的看板娘。

到明神能看到明將，許多人都覺得很幸運、很療癒；神社之所以開始養馬，多少跟神社宮司親人與賽馬有關，賽馬迷也必來此參拜。明神除了周圍居民、生意人或附近秋葉原科技界人士愛來外，也是日本許多動漫的舞台，成了動漫聖地，因此境內年輕人或外國動漫迷也很多，馬年則更成了超級熱門景點！

除了神社外，日本人今年也會去有馬頭觀音的寺院參拜。馬頭觀音在日本相當常見，是觀音菩薩的變身，頭部戴有憤怒的馬頭，以此紓解救濟眾生的煩惱及災厄，宛如馬吃草般地吞下諸惡除厄，守護人馬安全等，現代則保佑寵物健康平安，是很日常生活的一種信仰。日本的馬頭觀音大多是石佛，不是很起眼，但馬年則會讓人覺得格外珍貴！

