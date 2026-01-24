【家庭plus．美味教室】日式家常味 輕鬆上手

日式燉菜

文、食譜示範／中原麻希 譯／羅淑慧

日式天津飯

大部分的人都認為日式料理不僅費力、費時，而且製作起來非常困難，要熬煮高湯、確實做好肉類、魚類和蔬菜的事前處理，還要不斷地觀察烹煮情況……

味噌鯖魚

不過，我的「簡單隨意日式料理」是完全不拘小節、門檻超低的日式料理。其實只要利用高湯包或高湯粉，肉用剪刀剪，根莖類蔬菜會削皮，但不用切倒角。就算如此，還是非常美味，而且不會煮爛。

請繼續往下閱讀...

味噌起司田樂

其實日式料理只要不過分拘泥於細枝末節，就能變得出奇簡單。不過，美味還是需要一點小巧思，料理會變得好吃才做，如果做了也不會有什麼改變，那就不需要做，這便是我的隨意之處，與嚴謹日式料理毫不相關的「家常日式料理」。

日式家常味 輕鬆上手

日式燉菜

材料（2人份）：

雞腿肉300g、白菜1/8個（300g）、鴻喜菇1/2包、酒40ml、麵粉3大匙、奶油10g、牛奶100ml、A（鹽1/4∼1/2小匙、顆粒日式高湯粉1/2小匙）、沙拉油1小匙

製作方法：

1.白菜的菜心削切成片狀，菜葉切成段。鴻喜菇切掉蒂頭，剝散。雞肉切成一口大小，撒上鹽巴（份量外）備用。

2.把油倒進平底鍋，用中火把雞肉兩面煎至上色。

3.把2.的雞肉撥到一邊，放入白菜，將白菜平鋪在鍋底。讓雞肉和鴻喜菇散落在白菜上面。

4.淋上酒。蓋上鍋蓋，用小火燜蒸10分鐘。

5.把一半份量的麵粉撒進4.裡面，攪拌。接著，再把剩餘的麵粉撒入，攪拌。為防止結塊，添加麵粉時，盡量避開潮濕的部分。

6.放入奶油，攪拌。牛奶分2∼3次倒入，每次倒入都要攪拌。產生稠度後，關火，把A撒入，調味。

日式天津飯

材料（2人份）：

鴻喜菇1/2包、金針菇1/4包、A（醬油2大匙、味醂1大匙、蠔油1小匙、顆粒日式高湯粉1小匙、水300ml）、太白粉1大匙（用2大匙的水調勻）、B（雞蛋2顆、牛奶1大匙）、溫熱的白飯2碗、沙拉油1大匙

製作方法：

1.鴻喜菇、金針菇切掉蒂頭，切成容易食用的大小，剝散。

2.把1.和A放進鍋裡，開中火加熱。沸騰後，改用小火烹煮5分鐘。倒入太白粉水，勾芡。

3.另起油鍋，把油倒進平底鍋，用大火加熱，倒入預先攪拌好的B。一邊輕輕攪拌，煎至半熟。

4.把白飯裝進碗裡，把白飯塑形成圓形。把3.鋪在上面，淋上2.。依個人喜好，撒上切成蔥花的珠蔥。

味噌鯖魚

材料（2人份）：

鯖魚半身1片、薑2塊、青椒1個、A（酒50ml、醬油1小匙、味噌2大匙、砂糖2大匙、水100ml）

製作方法：

1.用廚房紙巾把鯖魚擦乾，切成對半，為幫助入味，在表皮的2∼3處切出刀口。放進調理盤，澆淋熱水，直到表面呈現隱約泛白，把水分擦乾。

2.薑1塊切成薑片，另1小塊薑切成薑絲。青椒切成容易食用的大小。

3.把A放進煎蛋器或較小的平底鍋（小鍋亦可）煮沸。把1.的鯖魚放入，用鋁箔紙當成落蓋，用小火烹煮5分鐘。接著放入薑片和青椒，烹煮3分鐘。

4.取出鯖魚和蔬菜，裝盤。

5.用大火把湯汁熬煮至濃稠狀。澆淋在鯖魚上面，放上薑絲。

味噌起司田樂

材料（2人份）：

油豆腐1塊（160g）、A（味醂1大匙、味噌1大匙、砂糖1小匙）、比薩用起司（依個人喜好）

製作方法：

1.油豆腐切成長方形。

2.把A混合攪拌，塗抹在油豆腐上面。鋪上比薩用起司。用烤網（或烤麵包機）烤至起司上色。

3.裝盤，依個人喜好，將切成蔥花的珠蔥鋪在上方。

（圖片提供／《美味兩餐，即刻上桌－讓家常料理升級為餐廳等級的美味》三悅文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法