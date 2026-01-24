自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週工藝之美】以精緻神帽彰顯神威─神明銀帽技術保存者郭春福

2026/01/24 05:30

鹿耳門天后宮鎮殿媽祖頭戴全國最大銀帽，正是出自郭春福之手，歷經多次地震都不動如山。鹿耳門天后宮鎮殿媽祖頭戴全國最大銀帽，正是出自郭春福之手，歷經多次地震都不動如山。

文．攝影／李慧庭

不同神明所戴帽飾象徵不同的地位與官職，精緻神帽工藝更能彰顯神威氣勢。台南市登錄傳統工藝「神明銀帽」技術保存者、知名神帽製作藝師郭春福，鑽研神帽工藝超過一甲子，是台灣極少能同時擅長金、銀、銅、紙神帽的藝師。如今年近8旬的他，仍堅持親自為神像丈量、配戴，更多次獲神明欽點製帽。

郭春福出生於台南市鹽埕區，小學畢業後就跟隨二舅黃國祥學「打金」，憑藉少年手巧，及沉得住氣的性格、追求細節的執著，17歲就自行創業，承接銀樓委製的飾品，也代工銀帽。後來因緣際會獲得「金芳閣」粧佛名師陳金泳指導，教他神帽的形制與胚體，下足功夫後於1978年成立「金冠佛帽工藝社」。

郭春福挑戰自我，製作出頭圍僅一吋半的中壇元帥小銀帽，僅50元硬幣大小。郭春福挑戰自我，製作出頭圍僅一吋半的中壇元帥小銀帽，僅50元硬幣大小。

逾一甲子功夫打造「LV級神帽」

金冠佛帽工藝社就位在郭春福宅邸地下室，老婆、女兒、媳婦和師傅，清一色都是女性，堪稱其背後最強的「娘子軍團」，她們耐著眼前高溫火烤，或敲打出版形完美弧度，或戴上放大鏡，屏氣凝神將龍麟一片片火熔沾上；細數每一頂神帽的零組件，多則數千、少則數百，所有動作是那麼細緻地令人感到不可思議。

祀典大天后宮鎮南媽很難得出門，每次出巡一定要配戴郭春福手作銀帽亮相。祀典大天后宮鎮南媽很難得出門，每次出巡一定要配戴郭春福手作銀帽亮相。

如今春福師手工銀帽已是聞名遐邇的「神帽界LV」，而從打金仔業者轉型專製神帽，當年的啟蒙是他於金門服役期間，在軍中遇到的一位懂得做京劇戲服紙帽的士官長，「看他沒事就摺紙帽打發時間，我就和他一起摺，就這樣摺出靈感和概念。改形制後開始創作紙帽，但當時信眾仍認為紙質很廉價，無法接受。」

話說，從研究神明紙帽開始，郭春福也同時涉獵其他領域事業。凡事追求完美，讓郭春福在建築、電機等相關專業知識上，累積相當的實力，期間曾與友人合資創業，卻在1984年失敗告終，這也成為他人生轉向專注鑽研神帽的關鍵。

中壇元帥的神帽搭配槍、環，是目前信眾前來「求帽」占比最多的神明之一。中壇元帥的神帽搭配槍、環，是目前信眾前來「求帽」占比最多的神明之一。

自此，郭春福開始升級神明紙帽的精緻工藝，並融入早年打金鑲嵌寶玉的「咬嘴」技藝，以及粉線、化色、安金、彩繪等裝飾，展現出獨特風格，再透過網路平台推廣，經過不斷改良，最後呈現出有別於早期紙帽的簡單樣式。

祀典武廟五關帝見證郭春福收徒行拜師禮，郭春福特別製作並敬獻手工銀帽。祀典武廟五關帝見證郭春福收徒行拜師禮，郭春福特別製作並敬獻手工銀帽。

由於郭春福特殊設計及精製工藝的堅持，加上鍥而不捨的推廣，人們發現神明紙帽的重量輕，久戴也不會傷及神像，且經過特殊處理，耐用度可達百年之久，才漸漸接受改良紙帽，郭春福至今已創作無數作品，也有許多後繼者仿效。

精心彙整神帽造型體系脈絡

郭春福目前已不再接紙帽訂製，他說：「相較其他材質，製作紙帽的邏輯與手法較簡單，對學美工的年輕人來說，非常容易上手，所以決定將這片創作天空留給他們，唯有如此，才能吸引更多人願意從事傳統工藝的學習與傳承。」

郭春福不僅將紙帽精緻化推展成神帽，更讓人愛不釋手的作品就是銀、銅神帽。郭春福提及，1980年代，人們瘋賭「大家樂」，賭客只要中獎就做神帽謝神，因應市場需求，他開發青銅合金材質的設計底板，只要經裁切、熔接、電鍍出色，就能快速完成神帽，達到大生產量，更降低成本。不過，這無法滿足他的創作欲望。

從此，郭春福開始虔誠打造手工神帽，並透過累積收集神明金身與神帽類型，彙整出神帽造型的體系脈絡，他說：「學功夫不難、勤勞就有，但迄今累積一甲子的功力，才是作品價值之所在。」因而締造出春福師無可替代的獨特風格。

郭春福前往主祀保安廣澤尊王的詩山鳳山寺聚保堂為神明量頭圍，動作俐落。郭春福前往主祀保安廣澤尊王的詩山鳳山寺聚保堂為神明量頭圍，動作俐落。

時至今日，春福師仍堅持親自幫神明丈量、戴帽，對他而言，只有神帽戴上神明金身後，調整到最舒適才算圓滿。廣澤尊王聖誕剛過，郭春福這就又起身前往主祀保安廣澤尊王的詩山鳳山寺聚保堂，為神明量頭圍，他眼神專注、動作俐落地脫帽、丈量、整理帽飾，再將原帽頂戴，流暢動作完全看不出是高齡近8旬。

全國最大銀帽逾17公斤、帽高1公尺，需要3至4人合力才能完成戴帽任務。全國最大銀帽逾17公斤、帽高1公尺，需要3至4人合力才能完成戴帽任務。

春福師的作品遍布全國各地，最著名是鹿耳門天后宮鎮殿媽祖，號稱全國最大的銀質后冠，是鹿耳門天后宮於2000年找來郭春福為鎮殿媽量身打造的神帽。媽祖金身高近4公尺、頭圍約5尺，銀帽重逾17公斤、高1公尺，相當巨大，且歷經多次地震都不動如山，郭春福說：「全靠經驗精算金屬材料的重量和厚度，搭配精湛金工技術做出造型繁複、富層次感的后冠，信徒遠觀更顯神威氣勢。」

創下全國最大及最小銀帽紀錄

頭圍僅1吋半的最小銀帽，所有細節都與一般尺寸的中壇元帥銀帽一模一樣。頭圍僅1吋半的最小銀帽，所有細節都與一般尺寸的中壇元帥銀帽一模一樣。

此外，2025年郭春福挑戰自我，製作出頭圍僅1吋半的中壇元帥小銀帽。郭春福說明：「愈小的東西愈耗眼力，光是銀絲線要用鑷子夾入銀板都需要定性，年紀大了眼睛容易痠澀、流眼油，做5分鐘要休息1個多小時才能再繼續。所有的細節都與一般神帽沒有兩樣。」接續要再挑戰頭圍1吋的銀帽，展現他寶刀未老。

除了全國最大及最小銀帽都由郭春福創下紀錄之外，知名作品還有台南三山國王廟、祀典武廟、祀典大天后宮、西羅殿、高雄霞海城隍廟等，至今都仍有信徒不辭千里、遠道而來「求帽」，占比最多就屬中壇元帥及急速崛起的廣澤尊王。

濟公師父的銀製僧帽與蒲扇，部分鍍金跳色呈現金、銀雙色，美到令人屏息。濟公師父的銀製僧帽與蒲扇，部分鍍金跳色呈現金、銀雙色，美到令人屏息。

聊到最難的神帽製作，沒想到竟是看似簡單的濟公師父的僧帽與蒲扇，光是帽型弧度就打了超過10個版型，合上金身頭型就是1毫米的誤差都不能有，更為呼應濟公活佛的「帽破」造型特色，採用金色片製成「補丁」，搭配上萬丁鑿做出僧帽大片銀霧面效果，佐以花邊修飾，金、銀雙色跳出層次，美到令人屏息！

郭春福提到，最難製作的神帽是濟公師父的僧帽，光帽型弧度就打逾10個版型。郭春福提到，最難製作的神帽是濟公師父的僧帽，光帽型弧度就打逾10個版型。

郭春福分享到，即便銀的價格也是水漲船高，一頂銀帽動輒3、40萬元，但現代人仍很捨得做銀帽，話鋒一轉，他語重心長地說，是不是每位前來「求帽」的人，也能有同樣這般作為盡孝道？他甚至會試圖勸退前來求銀帽的年輕人，希望他們好好盡孝道。

手工神帽須經測量、打版、繪圖、鑿花、熔接等多道程序，動輒花費數個月，也有耗費一年半載才完成。特別的是，偶爾也會有神明來參觀，「就是一個念頭靈感就來。」更有許多是神明欽點，指名要戴春福師的銀帽，詩山鳳山寺聚保堂保安廣澤尊王就是如此。郭春福說，遇到難度愈高的挑戰，他反而是欣然接受，超過60年歲月，一路上他深研神帽金工，盼讓神帽之美與時俱進，成為藝術收藏。

郭春福累積逾一甲子手作神帽的精湛工藝技術，來自於對自我極高的要求。郭春福累積逾一甲子手作神帽的精湛工藝技術，來自於對自我極高的要求。

郭春福小檔案

1950年出生於台南鹽埕，國小畢業就跟著為銀樓雕金的二舅做學徒打金仔，1967年即學有所成自立門戶，直到1978年正式成立「金冠佛帽工藝社」，成為全國極少數同時擅長金、銀、銅、紙神帽的藝師，其作品更被喻為「神帽界LV」。歷經逾一甲子的錘鍊，郭春福於2016年獲得台南市文化資產管理處登錄為台灣少數的「神明銀帽技術保存者」。

