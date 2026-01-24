【藝週末．國際藝聞】燭照的靈性之光 巴黎「拉圖爾：光影之間」特展

拉圖爾1646年作品〈吹煙斗的人〉。（東京富士美術館典藏，雅克瑪爾─安德烈博物館提供）

文／林昱晴

享有「夜之畫家」美名的拉圖爾（Georges de La Tour，1593-1652），並非首創「燭光」畫題的藝術家，但他所營造的光輝無人能及。對他而言，燭照微光不僅是點亮場景的工具，更是畫作的核心。回顧西方藝術史，人們對拉圖爾所知有限，其生平事蹟宛如籠罩在歷史的迷霧之中，身為路易十三御用畫家的他，在1652年去世後便遭世人遺忘，直到20世紀初才由藝術史學家重新發掘並廣獲推崇。

1972年，橘園美術館舉辦拉圖爾大展；1997年，巴黎大皇宮再度匯聚拉圖爾的傳世鉅作；時隔近30年，雅克瑪爾─安德烈博物館（Musée Jacquemart-André）以「拉圖爾：光影之間」為題，為他那深受卡拉瓦喬影響的畫中世界，提供嶄新視角。

展覽的核心，聚焦於拉圖爾如何將當時席捲歐洲的卡拉瓦喬式明暗對比手法，融入自身相對節制的風俗畫構圖當中，賦予其獨特而私密的靈性氣息。卡拉瓦喬擅長營造戲劇化的明暗光影，畫面充滿戲劇性；被稱為「法國的卡拉瓦喬」的拉圖爾，描繪的則是光的深度，他將人物限縮於單一光源周圍，以一盞燭火點燃引人沉思的暖光，藉由精妙的光學效果、極簡的場景，展現靈性與寫實的交融。展期至2月22日。

