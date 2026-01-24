【藝術文化】紙風車368從戶外回到劇場 20週年特別演出今日登場

紙風車基金會執行長張敏宜（2排左5起）、贊助者東方超捷董事長蔡登俊、陳玲玉、洪三雄、紙風車創辦人李永豐、北藝中心董事長王文儀、紙風車劇團團長任建誠（2排右1）與團員合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車文教基金會推動「紙風車368兒童藝術工程」，已在全國各地展開第3輪巡演，精心策畫的20週年特別演出，今（24）日在台北表演藝術中心登場。經歷火災與疫情的挫折，一度疲憊躊躇能否繼續前進的創辦人李永豐，昨日充滿元氣現身彩排記者會並表示，雖然悲欣交集，但「支持我們的好朋友都是上帝或媽祖派來的信使」，讓他感受到否極泰來的氣息。

紙風車創辦人李永豐。（記者凌美雪攝）

如同北藝中心董事長王文儀所說：「雖然創辦人將活動取名為紙風車，但藝術工程做的不是容易的事，就像《莊子》〈逍遙遊〉裡面御風而行的超人類。紙風車也像是孩子的土地公，只要孩子需要什麼，它就變出什麼。」368工程共同發起人之一的洪三雄與陳玲玉夫婦也指出，曾經在下大雨的現場，問帶著孩子來看戲的家長，對方表示，即使下大雪，還是會帶著孩子來看紙風車。洪三雄董事長說：「只要風還在吹，紙風車就會一直轉動。」

《身體練習曲》以身體語言結合馬勒《第1號交響曲》、穆索斯基《展覽會之畫》等音樂，展示自然與人類文明發展的美好與殘酷，豐富孩子的視野。（記者凌美雪攝）

20週年特別演出有2大重點，其一是「從戶外搭台回到室內劇場」，在具備完整專業配備的劇院裡，重新觀看《身體練習曲》與《慶典的喜悅》，無論聲光視效都格外令人驚豔與震撼。李永豐坦承，這些劇院等級的節目，自然是在專業劇場裡效果特別好，如果368鄉鎮各自有比照文化中心之類的場館，劇團自然可以免去搭台與應對戶外天候變化的辛苦，但換個角度看，這也是368工程把劇院等級的表演帶到各鄉鎮的意義，即便是離島與偏鄉都不放棄。

對紙風車團隊而言，回到劇場像是回到最初的起點，是如同「回家」一般的幸福。因為在極端氣候與物價飆漲的現實大環境裡，戶外劇場巡演愈來愈艱辛，不僅要面對刮風下雨、酷暑、嚴寒，食、宿、交通旅運等成本也一直疊高。除憑藉團員們把吃苦當吃補的熱忱，還有如上帝與媽祖婆般的贊助者與志工們。

這些點點滴滴，都在楊力州導演的《368藝術工程紀錄片》呈現，這也是20週年特別演出另一項重點內容。歷時3年跟拍與剪輯的《368藝術工程紀錄片》，將於今日首映，帶所有觀眾重溫這段表演藝術界為台灣孩子努力扎根的感動與初心，也感謝20年來全台灣一路相伴的贊助者、捐款人、志工、協力者與夥伴。

368工程更多資訊及演出行程，詳見紙風車劇團FB粉絲專頁或官網（https://paperwindmill.com.tw/paper368）。

