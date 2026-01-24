【藝術文化】小提琴天后慕特昨台灣首演 安可曲傳達對世界關懷

慕特攜手NSO國家交響樂團，從台灣展開職涯50週年紀念巡演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴天后安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）職涯50週年，昨（23日）晚在台北國家音樂廳首演，除紀念過去半世紀的音樂歷程，也從台灣展開為期2年的全球紀念巡演。

慕特此行很罕見提早多日抵台，除接受專訪與準備演出，還開心在社群張貼入住飯店的私人時光，「我總是受到這個城市（台北）的活力啟發，非常貼近我的心靈，讓我特別感激能來到這裡。」慕特說，「當我慶祝登上世界各大舞台50週年之際，能從台灣出發，分享新的音樂、新的聲音與新的旅程，深感意義非凡。」

請繼續往下閱讀...

昨晚音樂會上半場以約翰．威廉斯專為慕特改編的作品為主軸。從充滿史詩感的《鐘聲頌歌》、威廉斯特別為慕特寫的《第2號小提琴協奏曲》，到下半場一連串經典電影音樂選粹，慕特以變幻莫測的音色賦予角色主題全新的生命。

音樂會最特別的安可曲，是亞洲首演伊朗作曲家達維希的作品〈Likoo〉。這首收錄於其最新專輯《East Meets West》的主打作，是一首關於自由、人權與面對失去的憂傷之歌。慕特認為，音樂不論在任何世紀，都是最忠實的「時代見證者」，處理著悲傷、愛與政治覺醒等普世情感。她以貝多芬《英雄交響曲》追求平等的精神為例，這次透過〈Likoo〉細膩且充滿哲思的演奏，將對世界的關懷揉入琴聲。

對慕特來說，音樂的存在是為了凝聚人心，此次訪台2場演出皆早已完售，首演座無虛席的演出現場，涵蓋各年齡層的樂迷，印證這位小提琴天后與台灣超過30年的私密連結，以及她跨越世代、深植人心的渲染力。

