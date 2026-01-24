自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】小提琴天后慕特昨台灣首演 安可曲傳達對世界關懷

2026/01/24 05:30

慕特攜手NSO國家交響樂團，從台灣展開職涯50週年紀念巡演。（MNA提供）慕特攜手NSO國家交響樂團，從台灣展開職涯50週年紀念巡演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴天后安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）職涯50週年，昨（23日）晚在台北國家音樂廳首演，除紀念過去半世紀的音樂歷程，也從台灣展開為期2年的全球紀念巡演。

慕特此行很罕見提早多日抵台，除接受專訪與準備演出，還開心在社群張貼入住飯店的私人時光，「我總是受到這個城市（台北）的活力啟發，非常貼近我的心靈，讓我特別感激能來到這裡。」慕特說，「當我慶祝登上世界各大舞台50週年之際，能從台灣出發，分享新的音樂、新的聲音與新的旅程，深感意義非凡。」

昨晚音樂會上半場以約翰．威廉斯專為慕特改編的作品為主軸。從充滿史詩感的《鐘聲頌歌》、威廉斯特別為慕特寫的《第2號小提琴協奏曲》，到下半場一連串經典電影音樂選粹，慕特以變幻莫測的音色賦予角色主題全新的生命。

音樂會最特別的安可曲，是亞洲首演伊朗作曲家達維希的作品〈Likoo〉。這首收錄於其最新專輯《East Meets West》的主打作，是一首關於自由、人權與面對失去的憂傷之歌。慕特認為，音樂不論在任何世紀，都是最忠實的「時代見證者」，處理著悲傷、愛與政治覺醒等普世情感。她以貝多芬《英雄交響曲》追求平等的精神為例，這次透過〈Likoo〉細膩且充滿哲思的演奏，將對世界的關懷揉入琴聲。

對慕特來說，音樂的存在是為了凝聚人心，此次訪台2場演出皆早已完售，首演座無虛席的演出現場，涵蓋各年齡層的樂迷，印證這位小提琴天后與台灣超過30年的私密連結，以及她跨越世代、深植人心的渲染力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應