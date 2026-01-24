自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】林順雄新展酣暢隨心 縱放墨彩恣意而行

2026/01/24 05:30

林順雄〈抽象系列13〉，110x79公分，2022。（首都藝術中心提供）林順雄〈抽象系列13〉，110x79公分，2022。（首都藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在當代繪畫界以捕捉自然靈性著稱的藝術家林順雄，推出最新個展「酣暢隨心」，年逾七旬的他，選擇淡化過往標誌性的花卉與獸形輪廓，轉向更精簡、純粹的抽象表現。

首都藝術中心表示，林順雄的抽象並非單純形式改變，而是回到繪畫本質的鬆動，去掉裝飾與物象，留給色彩與筆觸直接的發聲空間。這場觀看方法與創作哲學的更新，呈現藝術家在自在中開拓出的新視野，也是與觀者以單純美感經驗重新相遇的契機。這不只是風格的更迭，也是一位藝術家在經歷長年累積後，重回繪畫本質的深刻實驗。

林順雄向來以對自然世界的細察與靈性捕捉立足於藝壇，筆下的花朵、獸形、風與光皆帶有東方繪畫所強調的氣韻與內在節奏。但近年其創作方向悄然轉向一種本質性的觀看方式，不再以物象為主體，而以畫者的感受性為軸心，讓形式本身承載情緒與時間。

「酣暢隨心」系列作品果決地呈現出藝術家表現方法上的鬆動，將色彩做為意念本身的延伸，畫面中的色塊不再依附於外在形體，而是被賦予擴散、湧動與撞擊的能量性存在。長年觀賞林順雄作品的觀眾或會好奇：藝術家是否全然拋開早年對自然的細膩凝望？但其實，經驗並未消失，他將其內化為一種秩序。新作展現的極簡與節制，是建立在長年繪畫經驗的取捨之上。

林順雄畢生投入繪畫，無論寫實寫意或當下的抽象表現，用度精簡且表達沉靜凝視是不變的初衷，他自述，自己追求簡單生活，構圖取材不做無謂贅筆，在70多歲的階段，感性多於理性，縱放墨彩且恣意而行。展覽展期至2月26日，地點在「首都藝術中心」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應