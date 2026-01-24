【藝術文化】林順雄新展酣暢隨心 縱放墨彩恣意而行

林順雄〈抽象系列13〉，110x79公分，2022。（首都藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在當代繪畫界以捕捉自然靈性著稱的藝術家林順雄，推出最新個展「酣暢隨心」，年逾七旬的他，選擇淡化過往標誌性的花卉與獸形輪廓，轉向更精簡、純粹的抽象表現。

首都藝術中心表示，林順雄的抽象並非單純形式改變，而是回到繪畫本質的鬆動，去掉裝飾與物象，留給色彩與筆觸直接的發聲空間。這場觀看方法與創作哲學的更新，呈現藝術家在自在中開拓出的新視野，也是與觀者以單純美感經驗重新相遇的契機。這不只是風格的更迭，也是一位藝術家在經歷長年累積後，重回繪畫本質的深刻實驗。

林順雄向來以對自然世界的細察與靈性捕捉立足於藝壇，筆下的花朵、獸形、風與光皆帶有東方繪畫所強調的氣韻與內在節奏。但近年其創作方向悄然轉向一種本質性的觀看方式，不再以物象為主體，而以畫者的感受性為軸心，讓形式本身承載情緒與時間。

「酣暢隨心」系列作品果決地呈現出藝術家表現方法上的鬆動，將色彩做為意念本身的延伸，畫面中的色塊不再依附於外在形體，而是被賦予擴散、湧動與撞擊的能量性存在。長年觀賞林順雄作品的觀眾或會好奇：藝術家是否全然拋開早年對自然的細膩凝望？但其實，經驗並未消失，他將其內化為一種秩序。新作展現的極簡與節制，是建立在長年繪畫經驗的取捨之上。

林順雄畢生投入繪畫，無論寫實寫意或當下的抽象表現，用度精簡且表達沉靜凝視是不變的初衷，他自述，自己追求簡單生活，構圖取材不做無謂贅筆，在70多歲的階段，感性多於理性，縱放墨彩且恣意而行。展覽展期至2月26日，地點在「首都藝術中心」。

