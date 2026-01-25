【藝術文化】國美館典藏常設展第2階段登場 時代印記映照台灣美術史

侯俊明作品《亞洲人的父親系列：嘉義篇》。（記者董柏廷攝）

〔記者蔡淑媛、董柏廷／台中報導〕國立台灣美術館去年4月推出「時代印記：國美典藏常設展」，以2年常設為期，採3階段輪替方式接續展出，第2階段展出即日起至8月16日在國美館2樓登場。展區全面更新，精選逾150件典藏作品展出。

伊誕‧巴瓦瓦隆〈如果有一天，大地的風不再吹了〉以木板、版畫顏料、壓克力顏料等媒材創作。（記者董柏廷攝）

本展由學者黃冬富、館內研究人員薛燕玲、林振莖、蔡昭儀、馮勝宣等，5位策展人協力策畫5大主題展區，分別為：「中原流風：臺灣早期書畫」、「引光顯影：20世紀前期臺灣美術的在地色彩」、「浪潮與衝擊：1945-1979臺灣美術發展」、「激撞與反思：1980s～1990s臺灣美術主體性尋探」、「交融與重構：2000～全球視野與數位浪潮」，呈現從明、清、日治時期到現當代的台灣藝術發展脈絡。

「激撞與反思」展區探尋80至90年代台灣美術的主體性。（記者董柏廷攝）

5大展區鋪陳台灣美術的發展軌跡，分別闡述台灣明清時期傳統書畫的狂野率性特質如何反映早期拓墾時期的衝撞精神；日治時期台灣畫家如何透過對於風土「在地色彩」的探索形塑現代化與地方認同的意識；戰後至70年代如何受抽象、普普藝術等西方浪潮衝擊，同時回歸鄉土美術；80至90年代解嚴之後又如何積極突圍，衝撞禁忌議題及探問何謂台灣主體性；2000年以後在全球化與資訊科技的席捲之下，文化地理界線的重劃如何引發自我身分與文化認同之重建，而多元族群、環境議題等等也都成為台灣藝術家關懷的面向。整體充分展現出不同時期的藝術家，如何透過繁複的題材與手法來演繹時代精神。

作品精選國美館重要館藏，以及美術館近年入藏品。包含侯俊明的《亞洲人的父親系列：嘉義篇》，藝術家自2008年起創作了一系列一對一訪談式作品。此創作計畫分別於日本橫濱、台灣台北、台中、嘉義、香港、泰國曼谷等多地進行訪談，將人倫關係的議題擴展至各國文化、多元性別差異的層面進行探究；周凱與凱音布富察氏於1830（道光10）年所畫的雙幅合裝〈東湖草堂圖〉卷，展現周凱畫風溫潤清雅，凱音布則蒼秀幽雅，優雅的書卷氣迥異於閩習的狂野氣質。

「時代印記：國美典藏常設展」透過國美館典藏品的展示、館藏文獻與一手資料的整理研究，映照台灣美術史的發展歷程，以編年方式，突顯藝術創作如何隨著歷史開展與時代變遷顯現與遞延。

