藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】衛武營結盟紐約林肯中心 推廣在地藝術教育

2026/01/25 05:30

衛武營和紐約林肯中心結盟，衛武營2026藝術學習推廣工作坊參與成員一同見證合影。（衛武營提供）衛武營和紐約林肯中心結盟，衛武營2026藝術學習推廣工作坊參與成員一同見證合影。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營國家藝術文化中心昨天與紐約林肯表演藝術中心結盟，將汲取林肯中心傳承逾50年「美感教育方法論」經驗，深化台灣在地藝術教育推廣，讓藝術走入社區交流。

衛武營陸續與美國紐約公眾劇院、國際教學藝術家聯盟（ITAC）合作，雙方將於1月26、27日舉辦「藝術學習推廣國際論壇」，以「啟動未來」為願景，匯聚台、美、英、德、新加坡等國專家16人，以及表演團隊與藝文工作者，超過300人共同探討藝術連結社區（社群）、建立關係並激盪對話。

衛武營藝術總監簡文彬表示，透過主動參與藝術，可以培養好奇心、激發自主性，並點燃想像力，雙方結盟將為衛武營藝術推廣注入更深厚理論基礎，期許藝術不再止於劇場內欣賞，而是能走入社區，成為喚醒社會感知、促進公眾對話的媒介，讓衛武營成為支持人們面對生活挑戰、富含社會影響力的「眾人的藝術中心」。

林肯中心首席藝術長珊塔．泰克說，藝術是跨文化學習與連結的重要力量，透過這次合作，期待共同探索美感教育如何在不同年齡層的觀眾、教育者與學生之間，啟發好奇、激發想像，開展更深廣的創意思維與學習體驗。

林肯中心曾聘請教育哲學家馬克辛．格林擔任駐館哲學家長達30多年，她主張藝術不僅是欣賞，更是喚醒感知、介入社會方式。這套引導式教育理念，歷經半世紀仍持續形塑林肯中心以探究為本、以學習者為中心的藝術教育實踐。

