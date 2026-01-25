自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之5－Mangasick

2026/01/25 05:30

Mangasick。Mangasick。

【編輯室報告】

書店主人老B。（吉強子攝影）書店主人老B。（吉強子攝影）

獨立書店的特殊表情，始終來自於「人」──對漫畫的愛情、對劇場的執著、對音樂的跨域、對老屋的念想，凡此種種，形成了只此一家的風格，也為台北風景增添了顏色。

■Mangasick

台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄2號B1

mangasick.com

Mangasick從2020年起籌辦的「滿滿漫畫節」。Mangasick從2020年起籌辦的「滿滿漫畫節」。

請告訴我們書店的小歷史。

Mangasick（下稱「M」）：Mangasick的初衷是我想將自己發現日本另類漫畫之存在的那份震撼傳達給更多人的心情，也想藉由這些漫畫豐富的感性與表現力，帶給台灣漫畫圈刺激，因此在2012年成立臉書專頁，開始分享不一樣的漫畫情報。2013年，決定與經營唱片行的朋友一同落腳於台北公館某地下室。兩年後伙伴撤出，我牙一咬把全空間完整承租起來，獲得更多運用彈性後，除了書店經營，也開始固定每月策畫一檔展覽，並以每年一到兩本的頻率進行獨立出版。關於漫畫可以做的事情還有好多，所以2020年起籌辦「滿滿漫畫節」，2021年起營運藝廊「衛星」，想一直打造另類漫畫愛好者能獲得滋養與交流的環境。

請用一句話形容你心中的台北。

M：想躲起來就有地方可以躲，想做點奇怪的事情也都可以盡情做，這就是大都會的包容力。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

M：租金和空間絕對是個大問題。

開設獨立書店，最重要的一件事？

M：提供養分與場所給擁有相同嗜好的族群，不讓彼此孤單，同時能感覺到這份喜好是被重視、被呵護的。喜歡小眾文化是很棒的一件事！

開設書店以來，最難忘的一件事？

M：我最愛的音樂人──細野晴臣來訪。當時有團隊正在拍攝他的紀錄片，因為巧妙的緣分，他與漫畫家高妍在店內交流的過程被記錄下來。他是日本音樂史上真正的巨人，也是一位風趣謙遜的長者，能有機會向他致意，並且在我的空間裡發生，想到就會一陣暈眩。

書店中你最喜歡的一個角落？

M：我喜歡全部！！

Mangasick自費出版品：繪本作家石黑亞矢子的隨筆漫畫《十丸一家圖畫日記》中文版。Mangasick自費出版品：繪本作家石黑亞矢子的隨筆漫畫《十丸一家圖畫日記》中文版。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

M：店裡販售很多自費出版品，這些書沒有在市面上流通，認真挑一本就是最獨一無二的伴手禮。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

M：上午去河濱公園騎腳踏車，中午一定要吃寶藏巖的尖蚪！下午在溫羅汀充滿書香氣息的巷弄間散步，瘋狂逛書店！晚上再去聽表演，The wall、Revolver，或是噪音實驗音樂為主的「先行一車」都是好選擇。

圖片提供：Mangasick。

