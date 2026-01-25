【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之6－山峸二手書店

山峸二手書店。

■山峸二手書店

書店主人政中。

台北市北投區中央南路一段102巷34號

山峸二手書店的二手書牆。

facebook.com/ridgebooks

山峸二手書店推薦的「硫磺磚」。

請告訴我們書店的小歷史。

山峸二手書店（下稱「山」）：在目前的北投「山峸二手書店」之前，其實是一間移動書店「腳踏車書店」，2017年起四處出車擺攤做為開書店的練習。在2019年底，與同樣為劇場設計背景的「山峸製作設計」一起在北投巷弄老屋經營並對外開放，成為北投近幾年少數開設的二手書店。2020年起，除了二手書店本體，陸續建置既有空間，包含：小劇場展演空間「舊峸劇場」、夜間交流場域「ART BAR藝術家的酒吧」、二樓閣樓「山峸漫畫黑膠間」；並且自2020年起，每年固定協辦北投在地戲劇節「北投小戲節」，在舊北投巷弄老屋耕耘，期許成為藝術創作、社區創生、閱讀生活的集散場域！

請用一句話形容你心中的台北。

山：台北機會跟資訊非常多，但居住成本非常高。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

山：最困難的是：被看見。誠品、金石堂與墊腳石對於民眾來說是書店的基本認識，我認為需要打造一個價值：獨立書店在地方商圈上是特別的存在，如何透過獨立書店讓民眾更加認識地方生活的可能性，需要建立。當然這對週末總有眾多商業活動的台北來說是相對困難的，因為行銷宣傳資源懸殊。

開設獨立書店，最重要的一件事？

山：我認為獨立書店在台灣的角色非常獨特，是一個實體空間提供場域，並且有多元的交流，小眾也好，獨立創作也好，各式議題能面對面暢談，也只有在獨立書店才能發生了吧。

開設書店以來，最難忘的一件事？

山：疫情後有一位民眾特地遠到北投逛我們書店，她逛了快兩個小時，離開前問了最近的便利商店在哪裡，過了半小時，她手拿著一萬塊現金給我請我們開書店好好加油。整個晚上非常震驚，好像獲得了某種掌聲，一種深刻有力的鼓勵。

書店中你最喜歡的一個角落？

山：一面在近百年紅磚屋內的書牆。運用二手家具、二手道具及材料施作架構的二手書牆，在強調永續議題的現代，透過有機的組成，訴說每項物件都是有機會再利用的，山峸二手書店致力成為這棟紅磚老屋的最後一任房客。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

山：山峸二手書店唯一指名伴手禮「硫磺磚」，來自北投在地經營超過二十年的「北投普羅旺斯」烘焙坊，使用來自陽明山的桶柑做為內餡，外觀設計成提煉硫磺好搬運的磚塊造形，沒有硫磺味不擔心，口感像鳳梨酥但沒有鳳梨，所以警消醫護人員可吃，不用擔心。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

山：來到台北市稍微北邊的北投，上午可以來捷運奇岩站附近的「鳳甲美術館」，或是捷運新北投站周邊的藝文場館「北投溫泉博物館」、「北投中心新村」參訪觀光；中午來到北投市場吃小吃，並走踏北投巷弄各式小店，包含「拾米屋」、「山峸二手書店」，尤其在北投站周邊有非常多在地人開的咖啡店；晚上回到書店附近，可以吃「酒菜檔」、「VIVACE薇瓦琪義式餐館」，最後則是來到書店後方的「ART BAR藝術家的酒吧」小酌幾杯，再搭捷運回家。

圖片提供：山峸二手書店。

