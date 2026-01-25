自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之7－現流冊店

2026/01/25 05:30

現流冊店。現流冊店。

■現流冊店

書店主人林潔珊（左）、洪沛澤。書店主人林潔珊（左）、洪沛澤。

台北市大同區重慶北路二段70巷15號1樓

現流冊店通往地下室的樓梯轉角。現流冊店通往地下室的樓梯轉角。

hianlaubookshop.com

請告訴我們書店的小歷史。

現流冊店（下稱「現」）：出版行銷出身的洪沛澤，與曾任職媒體的林潔珊，於2022年底共同創辦了現流冊店。兩人以書店做為平台，延伸各式文學與音樂的跨域企畫。店內收納台灣文學、文史、音樂、電影、公共議題等選書，偶爾正經放黑膠，自詡為台北音浪最強的獨立書店。2023年舉辦「獨書祭」；2025年舉辦「獨書祭．改」，同年與大港開唱合作「漂流書室」KTV企畫；2026年出版品牌「現流出版 hiān-lâu tshut-pán」即將上線。

請用一句話形容你心中的台北。

現：「專心呼吸／專心看路」──VOOID〈泡泡〉

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

現：我討厭雨要下不下的盆地、我討厭招牌標榜著其他縣市鄉鎮地名的小吃、我討厭埋在低矮雲層裡的一〇一、我討厭電扶梯、我討厭打開除溼機、我討厭發縐的書……但我偶爾還是會有點喜歡它，而且現在就放棄的話，明天還是要付店租。

開設獨立書店，最重要的一件事？

現：現在就放棄的話，明天還是要付店租。還有一些並不止於一件事，像是營業場所預查、插座記得接地、善用矽利康與瞬間膠，最後要理性飲酒。

開設書店以來，最難忘的一件事？

現：當個有能力的大人，請第一次來書店時還是高中生，現在已考上理想大學的我推的孩子喝酒。

書店中你最喜歡的一個角落？

現：通往地下室的樓梯轉角，因為台北酷酷的地方都有酷酷的地下室樓梯轉角。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

現：編輯元素表，吃過一輪還活著的人都是強者。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

現：中山站五號出口往圓環方向步行十分鐘直達現流冊店，END。（當然你要去永樂市場、渭水驛站兼義美本店、波麗路西餐廳、加福奇士蛋糕專門店、披薩有張臉、霞海城隍廟、龍月堂、慈聖宮、米凱樂啤酒吧、Yoi酔、小城外等，我們不會阻止你）

圖片提供：現流冊店。

