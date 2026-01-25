【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之8－郭怡美書店

郭怡美書店。

請告訴我們書店的小歷史。

郭怡美書店（下稱「郭」，本篇內容由店長威利Willie回答）：郭怡美書店，坐落於1922年興建的老房子內。房子由郭家興建，開設商號怡美，故稱為郭怡美，百年前的郭怡美商行到二戰後不久在第二代結束營業，房子也因此出售。第三代郭重興先生終生投身出版事業，有感於書店行業的凋零，在2022年疫情時得知老家出租，毅然決然地租回開設郭怡美書店，如今是台灣最大，也是藏書最多的獨立書店。

請用一句話形容你心中的台北。

郭：豐富多元，有禮有節。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

郭：取得商業與理想上的平衡，做到賺錢才能一直將書店開下去。

開設獨立書店，最重要的一件事？

郭：讓書店不會在下個世代的生活中消失。書店是生活中一個很重要的存在，是我們可以在城市裡詩意棲居的場所，是能寄託身心一整天的精神時光屋。希望這樣的美好能夠一代一代傳下去。

開設書店以來，最難忘的一件事？

郭：一個客人，在來店兩個小時之內，買了一百多本書。他在挑選書籍時的專注，全心投入、快速瀏覽書籍的神情，讓人很難忘記。

書店中你最喜歡的一個角落？

郭：書店二樓靠窗榻榻米區的座位。每天下午金黃陽光灑下，光影十分動人。街上的喧囂仍可些許聽聞，但與書店中的靜謐是兩個世界，看看書，看看窗外，出世而又入世。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

郭：《百年郭怡美》，有中英日三語版本。了解郭怡美及大稻埕的百年變遷。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

郭：大稻埕是台北現代化發展重要源頭，整條迪化街可以見到百年的變遷，除了看老屋華麗立面外，街上也有不少有趣小店。鄰近迪化街的大稻埕碼頭沿岸，視線往北沿著順流而下的淡水河，可以看到秀麗的觀音山，視野開闊，也很適合跑步騎車等運動。在書店不遠處有兩大夜市：延三夜市及寧夏夜市，每年都有攤商獲選米其林必比登，值得一訪。有古蹟有文化，有自然有美食，不亦樂乎。

圖片提供：郭怡美書店。

