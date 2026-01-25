自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之8－郭怡美書店

2026/01/25 05:30

郭怡美書店。郭怡美書店。

■郭怡美書店

書店主人郭重興。書店主人郭重興。

台北市大同區迪化街一段129號

郭怡美書店的靠窗榻榻米座位。郭怡美書店的靠窗榻榻米座位。

reurl.cc/gno4qX

郭怡美書店出版的《百年郭怡美》。郭怡美書店出版的《百年郭怡美》。

請告訴我們書店的小歷史。

郭怡美書店（下稱「郭」，本篇內容由店長威利Willie回答）：郭怡美書店，坐落於1922年興建的老房子內。房子由郭家興建，開設商號怡美，故稱為郭怡美，百年前的郭怡美商行到二戰後不久在第二代結束營業，房子也因此出售。第三代郭重興先生終生投身出版事業，有感於書店行業的凋零，在2022年疫情時得知老家出租，毅然決然地租回開設郭怡美書店，如今是台灣最大，也是藏書最多的獨立書店。

請用一句話形容你心中的台北。

郭：豐富多元，有禮有節。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

郭：取得商業與理想上的平衡，做到賺錢才能一直將書店開下去。

開設獨立書店，最重要的一件事？

郭：讓書店不會在下個世代的生活中消失。書店是生活中一個很重要的存在，是我們可以在城市裡詩意棲居的場所，是能寄託身心一整天的精神時光屋。希望這樣的美好能夠一代一代傳下去。

開設書店以來，最難忘的一件事？

郭：一個客人，在來店兩個小時之內，買了一百多本書。他在挑選書籍時的專注，全心投入、快速瀏覽書籍的神情，讓人很難忘記。

書店中你最喜歡的一個角落？

郭：書店二樓靠窗榻榻米區的座位。每天下午金黃陽光灑下，光影十分動人。街上的喧囂仍可些許聽聞，但與書店中的靜謐是兩個世界，看看書，看看窗外，出世而又入世。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

郭：《百年郭怡美》，有中英日三語版本。了解郭怡美及大稻埕的百年變遷。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

郭：大稻埕是台北現代化發展重要源頭，整條迪化街可以見到百年的變遷，除了看老屋華麗立面外，街上也有不少有趣小店。鄰近迪化街的大稻埕碼頭沿岸，視線往北沿著順流而下的淡水河，可以看到秀麗的觀音山，視野開闊，也很適合跑步騎車等運動。在書店不遠處有兩大夜市：延三夜市及寧夏夜市，每年都有攤商獲選米其林必比登，值得一訪。有古蹟有文化，有自然有美食，不亦樂乎。

圖片提供：郭怡美書店。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應