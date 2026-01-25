自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】舊物惜情 丟不得

2026/01/25 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

明明現在購物很方便，要啥有啥，但有些東西就是無法說換就換……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈阿公好手藝〉布編椅 代代相傳

文／天空藍（台中市）

現在生活的便利性以及價值觀，都讓物品的使用壽命逐漸縮短，汰換的原因也不再只是不堪使用，風格轉換、喜新厭舊都可能是其原因。

我們家客廳也從實木椅換成了年輕人喜歡的布沙發，桌子換成了時下流行的款式，整個客廳煥然一新，唯一不變的卻是那張小小的布編椅。

布編椅是由四支木腳及一層一層布厚實製造而成，從我出生時就存在了，這期間歷經了好幾次布塌陷，都是阿公親手再重新用布一條一條、層層疊疊編製而成，每次編完它又會變得挺實好坐。後來阿公過世了，這件事也傳承到我爸手上，直到現在我已經三十初歲，女兒也出生了，而這張椅子好似陪著我們經歷了一代又一代。

儘管時代的價值觀在變，但有些溫度卻永遠會留下來並且延續下去。每次坐在布編椅上，我都會覺得阿公還是離我們很近，他的耐心、勤儉、樸實，都像這張椅子繼續陪伴著我們，我想他還是會陪著我們很久很久。

〈白色觔斗雲〉偉士牌機車 乘載過往

文／祐禎（嘉義縣）

家裡地下室有台偉士牌機車，詢遍附近機車行師傅大多說缺乏零件無法修復，它就這樣在地下室默默修行著。

我快三十歲工作穩定，才貸款買屋，這輛偉士牌機車也跟著媽媽入住新家。

這台機車是媽媽展現勇氣與乘載我的記憶。學步時，父母才發現我有長短腳的問題，為了遍訪名醫與祈求諸天神佛保佑，媽媽不願常常麻煩別人、也不願讓人知道小兒有難的個性，硬是咬牙買下這台中古偉士牌，接到入院開刀通知，母親就是拎著行李載我去醫院。偶有鄰居通報哪家宮廟道行高深，無論豔陽高照還是颳風下雨，白色偉士牌如同觔斗雲，乘載母子奔赴宮廟祈求神佛相助。

猶記那次冬夜北風正烈，母親載著全身被畫硃砂符咒的我，離開那燃香氤氳的宮廟，靠著機車昏黃的車燈，騎在無路燈的魚塭產業道路上，我知道她試圖用身體擋住北風，但冷冽到緊抱媽媽瑟瑟發抖。

雖然她總說不能修就報廢了，但也總會說稅金記得要繳，而我由衷感謝那朵觔斗雲乘載母子兩人的回憶！

〈持續服役中〉舊家電 品質沒話講

文／游小珍（新竹市）

我們家有一台骨董級的日系品牌烘衣機於民國60多年時購入，至今仍認真地服役中。由於機器老舊，皮帶常常在遇熱時鬆脫，必須拆解後面的背板，重新套回輪軸才能再度運轉，我們也不覺得麻煩，每次就這樣重覆拆與套。

它與我們相處了50年的時光，捨不得隨意就淘汰，這50年只有換過便宜的濾網與皮帶等零件，這些備品在經銷商那都還是買得到。每幾年去購買備品講型號時，師傅都會流露出不可思議的表情說：「這很久了耶！」唯一可惜的是，早期的皮帶是使用真皮下去製造，所以用30年不壞，近年來全面改成塑膠後，大概兩、三年就需要換一次。

常聽朋友新買的烘衣機沒多久就壞掉送修，而我們的用了50年仍是可正常運轉。早期的家電品質優良，常常只需要換備品就可以繼續延長壽命。想到丟棄它又會造成地球負擔，所以我們會堅持用到無法修復為止。

〈阿媽針線情〉幼兒和服 縫進祝福

文／雨云（新北市）

近來天氣轉涼，換季的衣服也整理就緒。幾十年來，衣櫥裡有一件母親生前手作的幼兒和服，一直都捨不得丟棄。

我的母親沒學過縫紉，慢慢踩著縫紉機，一針一線，好不容易完成作品後，還刻意拿到宮廟祈福，再送給我兒子。經過幾番加長、加寬，直到改不了了，才收到衣櫥裡放，一躺就是幾十個年頭過去了。每年不知淘汰了多少衣物，就是不想丟棄這件有歲數的和服。

因為它一直是個無法割捨的念想。

斷捨離是我這年齡應該慢慢接受的事實，有一天不在了，不論自己認為多有紀念意義、多有價值的東西，在別人眼裡，什麼都不是。

珍惜當下，人生路上，善待與自己有緣認識的甲、乙、丙、丁；多愛自己的家人、親人。認真過完自己的人生，別走到終點，才發現一切都是錯，後悔沒有成就自己為別人的念想。

