【藝術文化】跨越千年時空 故宮盤點歷代9位「蘭亭癖」帝王名家

據說文徵明也愛寫〈蘭亭序〉，傳世臨本眾多。此件〈明 文徵明 書蘭亭敘〉，據卷末自題可知是書於89歲，雖然是意臨之作，但筆法靈活生動，對於字形的掌握也相當孰悉，自家書風表露無遺。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大部分人在求學過程中應該都學過王羲之（西元303-361年）的〈蘭亭集序〉（蘭亭序），王羲之於晉穆帝永和9年（西元353年）的農曆3月3日，與謝安、孫綽等數十餘位文人雅士，在會稽山陰蘭亭聚會，飲酒賦詩，編錄成集後，王羲之為詩集寫了〈蘭亭序〉，描繪雅集盛況且歎好景不常，因為文筆清新自然，加上令人讚歎的行書之美，被譽為「天下第一行書」。

到底〈蘭亭序〉之美有多珍貴？連王羲之自己都曾感歎，在酒醒後多次重書，都無法再現原作之美。沒想到，真蹟傳到唐代之後，竟被為之癡迷的唐太宗（西元598~649年）帶進墳墓陪葬了，使〈蘭亭序〉從此染上絕世傳奇色彩，後世追逐者眾，除早期能一睹拓本者如唐代褚遂良（西元597-658年），能臨摹王羲之真跡的拓本，後代很多書家，多只能臨摹前人臨摹的作品了。

千年之後，明代董其昌（西元1555-1636年）也只能臨摹褚遂良臨摹的作品；而明代四大家之一的文徵明，更是在89歲高齡時，乾脆自書〈文徵明書蘭亭敘〉，用筆、結字、章法與王羲之原作多不相同，被認為是意臨之作。可說歷代對於〈蘭亭序〉的追捧，具體表現在字帖收藏、書法臨摹創作，以及詩文吟詠之上，清代金石學家翁方綱（西元1733-1818年）將這種獨特的藝文美學與風尚品味稱作「蘭亭癖」。

故宮在2026年的首季書畫特展中，特別推出一檔名為「蘭亭癖—9位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」的展覽，聚焦9位著名的書法家和收藏家，看他們對〈蘭亭序〉非比尋常的情感和執著。前述幾位大家之作，都在這次展出之列，觀眾可以在同一展覽中，跨越千年時空，飽覽各種不同版本的〈蘭亭序〉。

策展人故宮書畫文獻處助理研究員陳建志表示，〈蘭亭序〉是中國書法史上神祕而雋永的篇章。真蹟不存，卻又影響深遠，從富有天下的皇帝、專攬朝政的權臣，乃至具有官員身分的文人雅士，無不為之折服。透過此次展覽，看圖說文，闡述歷代高官名士們為〈蘭亭序〉傾慕的文藝表現和意涵。「蘭亭癖—9位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」展覽將在北部院區正館212陳列室展出至4月6日。

